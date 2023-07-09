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كاباييرو.. «الضلع الخامس» في جهاز ليستر

كاباييرو.. «الضلع الخامس» في جهاز ليستر
9 يوليو 2023 16:27

لندن (رويترز) 
أعلن ليستر سيتي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، أنه عين ويلي كاباييرو حارس مانشستر سيتي وتشيلسي السابق، كمساعد للمدرب إنزو ماريسكا.
ولعب الحارس الأرجنتيني الدولي السابق، البالغ عمره 41 عاماً، مع سيتي لثلاثة مواسم من 2014 قبل الانتقال إلى تشيلسي وقضاء أربع سنوات في ستامفورد بريدج.
وسيبدأ كاباييرو مسيرته التدريبية مع الفريق الأول بعد قضاء 18 شهراً في ساوثهامبتون.
وكتب ساوثهامبتون على تويتر: «شكراً لكاباييرو على خدماته للنادي. انضم الحارس إلى ليستر كمساعد للمدرب بعد انتهاء عقده مع ساوثهامبتون».
وفاز كاباييرو بلقب كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأصبح خامس شخص ينضم للجهاز التدريبي للمدرب ماريسكا، بعدما لعب لأكثر من عقدين من الزمان.
وترك ماريسكا منصبه كمساعد للمدرب بيب جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري الأبطال، ووقع على عقد لثلاث سنوات مع ليستر.
وسيبدأ ليستر مشواره في الدرجة الثانية أمام كوفنتري سيتي في السادس من أغسطس.

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