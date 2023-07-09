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برشلونة ينعى «جاليسيان الذهبي»

برشلونة ينعى «جاليسيان الذهبي»
9 يوليو 2023 14:52

برشلونة (د ب أ)

توفي الأسطورة الإسباني لويس سواريز ميرامونتس الشهير باسم «جاليسيان الذهبي»، وهو اللاعب الإسباني الوحيد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عن عمر 88 عاماً، بحسب ما أعلن ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي.
ولم يكشف إنتر ميلان عن سبب وفاة سواريز المولود في إقليم جاليسيا شمال غرب إسبانيا. وعاش سواريز أفضل سنوات مسيرته الاحترافية من خلال إنتر ميلان، حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 1964 و1965، بجانب ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي. 

وانضم سواريز إلى إنتر ميلان قادماً من برشلونة، الذي توج معه بلقبين في الدوري الإسباني. 

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ونعى برشلونة لاعبه الأسبق عبر موقعه الرسمي، قائلاً: «للأسف، أفضل وأنجح فتراته جاءت بعدما أصبح لا يلعب في صفوف برشلونة». 

وحصد سواريز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1960، قبل أن يحصل على المركز الثاني في السباق نحو الجائزة في عامي 1961 و1964، كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا عام 1964 وهو اللقب الأول للماتادور. 

وبعد الاعتزال خاض سواريز ثلاث فترات تدريبية مع إنتر ميلان، كما درب المنتخب الإسباني بين عامي 1988 و1991.

إنتر ميلان
برشلونة
لويس سواريز
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