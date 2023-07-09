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سالمين يفتح باب التكهنات مع «الإمبراطور»

سالمين يفتح باب التكهنات مع «الإمبراطور»
9 يوليو 2023 19:15

مراد المصري (دبي)
فتح علي سالمين باب التكهنات حول مصيره مع نادي الوصل، وذلك بعدما غاب اللاعب عن البعثة المغادرة أمس الأول إلى سلوفينيا، وذلك مع عدم التوصل لاتفاق تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل 2024.
وكان اللاعب قد جدد عقده لأربعة مواسم في 2020، ورغم أن اللاعب الصاعد من الأكاديمية والذي ارتدى شارة قيادة الفريق غاب عن أغلب فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها، لكنه عاد للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم، وظهر خلال تدريبات التجمع الأول في دبي، لكنه لم يتواجد ضمن البعثة المغادرة إلى سلوفينيا.
وتوجد على طاولة الوصل بالوقت الحالي عروض للحصول على خدمات سالمين، ما بين التعاقد معه مباشرة مقابل مبلغ مالي، أو من خلال صفقة تبادلية، بانتظار معرفة مصير مفاوضات التجديد التي لم تشهد أي جديد مؤخراً.
ويعتبر سالمين من أبرز اللاعبين الذين شكلوا دعامة في خط وسط ميدان منتخبنا الوطني أيضاً، وقد خاض صاحب الـ 28 عاماً، 176 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين في مسيرة احترافية بدأت في موسم 2013-2012 ، وتحول إلى عنصر أساسي في المواسم التالية.
على صعيد آخر، تأخر انضمام أداما ديالو وسفيان بوفتيني وسياكا إلى بعثة الوصل في سلوفينيا، وذلك لأسباب تنظيمية، على أن يلتحق الثلاثي قريباً بالفريق، حيث ظهر الثلاثي يتناولون العشاء معاً في دبي، حيث يكملون حالياً برنامج التدريبات الفردية قبل الانضمام مرة أخرى إلى المجموعة.
وكانت بعثة الوصل قد وصلت إلى سلوفينيا، حيث استهلت التدريبات تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، ومن المقرر خوض الفهود أربع مباريات ودية متدرجة المستوى خلال الفترة ما بين 14 يوليو وحتى الأول من أغسطس، على أن تُقام مباراة ودية أخيرة في دبي قبل انطلاق الموسم، سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

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