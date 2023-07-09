80 مليون يورو تبقي «الأسطورة» مع سبيرز

لاس فيجاس(أ ف ب)

وقّع المدرب الأسطوري جريج بوبوفيتش على عقد جديد لمدة خمس سنوات مع سان أنتونيو سبيرز، وفق ما أعلن بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتضمَن هذه الصفقة أن يكون بوبوفيتش «74 عاماً» المرشد لسنوات قادمة للاعب الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما البالغ من العمر 19 عاماً «2.24 م»، الذي اختاره سبيرز كخيار أول في «درافت» الدوري الشهر الماضي.

قاد بوبوفيتش سبيرز إلى ألقابه الخمسة في الدوري منذ أن استلم المهام التدريبية عام 1996، وهي فترة تجعله المدرب الأطول بقاء في أي بطولة رياضية كبرى في الولايات المتحدة.

كما قاد المنتخب الأميركي إلى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف العام 2021.

لم يكشف سبيرز عن قيمة الصفقة مع بوبوفيتش الذي يشغل أيضاً مركز مدير عمليات كرة السلة في النادي، لكن شبكة «أي أس بي أن» قالت إنها بلغت 80 مليون دولار، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها.

ستتجاوز بالتالي صفقة مونتي وليامس لتدريب ديترويت بيستونز على مدى ست سنوات، والتي بلغت وفق التقارير 78.5 مليون دولار.

يُعتبر بوبوفيتش الحاصل ثلاث مرات على جائزة أفضل مدرب في أن بي أيه، المدرب الأكثر فوزاً في مباريات في الدوري مع 1366 انتصاراً مقابل 761 هزيمة.