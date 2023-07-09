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بوكيتينو يبدأ بالتغيير في «قلعة البلوز»

بوكيتينو يبدأ بالتغيير في «قلعة البلوز»
9 يوليو 2023 13:25

لندن(رويترز)

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أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد، أنه سيحاول مساعدة الثلاثي إنزو فرنانديز وميخايلو مودريك ورحيم سترلينج، على التعافي من معاناة الموسم الماضي عن طريق تخصيص برامج تدريبية محددة.
وتعاقد تشيلسي مع مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق في مايو الماضي، بعدما احتل الفريق المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب موسم كارثي، شهد تعاقب توماس توخيل وجراهام بوتر وفرانك لامبارد على تحمل المسؤولية في ستامفورد بريدج.
وقال بوكيتينو «51 عاماً» لموقع تشيلسي على الإنترنت خلال عرض أفكاره قبل انطلاق الموسم الجديد: «انضم لاعبون مختلفون بظروف مختلفة، لكن بكل تأكيد الآن نملك فرصة».
وبدأ تشيلسي «البلوز» الاستعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة وسيلعب في 19 يوليو الجاري. ضد ريكسهام بطل دوري الدرجة الخامسة في إنجلترا الموسم الماضي.
وقال بوكيتينو: «أتمنى أن نستطيع مساعدتهم على الوصول إلى أفضل مستوياتهم واللعب في أعلى المستويات ومحاولة الأداء مع تشيلسي بالأداء المنتظر».
وأضاف: «هذه بداية جديدة، وأعتقد أن عليهم إظهار إمكاناتهم الحقيقية، لكن نحن نحتاج إلى إطلاق هذا البرنامج من أجل شعورهم بالراحة ومساعدتهم على الأداء والتطور».
وأكد بوكيتينو أن فرنانديز لاعب وسط بنفيكا السابق، والذي اختير كأفضل لاعب شاب خلال مشوار فوز الأرجنتين بكأس العالم، كان يحتاج إلى راحة بعد موسم مرهق.
وأضاف: «الدوري الإنجليزي بطولة عنيفة، وهو قام بتغيير كل شيء - الثقافة واللغة وكل شيء - ويكون دائماً من الصعب التأقلم».
ويعتقد بوكيتينو أنه بالنسبة للاعب مودريك فإن «عقليته وكل شيء مختلف» مقارنة بفرنانديز، لذا ينوي المدرب الجديد أن يقضي المزيد من الوقت مع الجناح الأوكراني البالغ عمره 22 عاماً.
وسترلينج «28 عاماً» من أكثر لاعبي تشيلسي خبرة، لكنه لم يكرر بعد مستواه المميز مع مانشستر سيتي، حيث أحرز هناك عشرة ألقاب، بينما اكتفى بتسجيل تسعة أهداف في 38 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي.
وقال بوكيتينو: «ليس من الصواب دائماً إلقاء اللوم على اللاعب... نحتاج إلى متابعة ومعرفة ما يحدث ولماذا لا يؤدي اللاعبون بنفس الطريقة التي نتوقعها، وبعد ذلك بكل تأكيد عندما تكون كل الأمور واضحة، فلن نمنحهم الأعذار لعدم الأداء بشكل جيد».

ماوريسيو بوكيتينو
تشيلسي
رحيم سترلينج
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