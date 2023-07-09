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الاتفاق السعودي ينفي التفاوض لضم محمد صلاح

الاتفاق السعودي ينفي التفاوض لضم محمد صلاح
9 يوليو 2023 13:19

القاهرة (د ب أ)
أكد حسام الدين بدير، مدير قطاع تطوير الأعمال في نادي الاتفاق السعودي، أن الكرة السعودية، تواكب التطور بالتعاقد مع أسماء كبرى على مستوى اللاعبين والمدربين. وقال بدير: «دعم الرياضة جاء ضمن خطة التطوير العامة في المملكة السعودية على كافة المؤسسات، ووزارة الرياضة السعودية تتابع بتقارير دائمة خطوات تنفيذ خطة كل نادٍ للتطوير». 

وأضاف: «نملك 37 لعبة بخلاف كرة القدم داخل نادي الاتفاق السعودي، ولم نفاوض ستيفن جيرارد بسبب اسمه فقط، ولكن لأنه يواكب خطة نادي الاتفاق للتطوير».
وأوضح:«جيرارد مدرب مميز ونجح في التتويج بالدوري الاسكتلندي من دون هزيمة، ووجهنا دعوة له لزيارة المملكة السعودية والنادي ثم بدأت المفاوضات، وجيرارد كان يهتم بكافة التفاصيل في المملكة، سواء على مستوى المدارس أو المستشفيات قبل تدريب الاتفاق». 

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وتابع: «تعاقدنا مع ستيفن جيرارد لتدريب الاتفاق السعودي لمدة موسمين، ونستعد للإعلان عن التعاقد مع اثنين أو ثلاثة لاعبين كبار خلال أيام قليلة، وهدفنا التتويج بكأس الملك وحجز مقعد آسيوي مع نهاية الموسم القادم». وقال: «محمد صلاح ليس في حسابات نادي الاتفاق للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولم يسبق لنا التواصل معه لسؤاله عن موقفه من الانضمام للاتفاق السعودي، وعدد رعاة نادي الاتفاق السعودي زاد في موسم واحد من 5 إلى 13 راعياً».

محمد صلاح
ستيفن جيرارد
الاتفاق السعودي
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