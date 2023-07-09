«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق

باريس (الاتحاد)

في أجواء احتفالية رائعة، وبحضور جماهيري لافت، أقيم حفل الافتتاح الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية «باريس 2023».

وقد شهد ملعب «شارليتي» بالعاصمة الفرنسيّة باريس حفل الافتتاح الذي تضمّن فقرات فنيّة ورياضيّة، ختاماً باستعراض الوفود المشاركة في البطولة، والتي تحظى بمشاركة حوالي 1300 لاعب ولاعبة يمثلون 107 دول في مسابقة هي الأرفع على مستوى ألعاب القوى البارالمبية العالميّة.

ويشارك منتخبنا الوطني في أربع مسابقات هي سباقات المضمار، دفع الجلة، الصولجان ورمي القرص، حيث يمثل المنتخب الوطني، اللاعبون محمد الحمادي، محمد الكعبي، أحمد نواد، بدر الحوسني، أحمد الحوسني، مريم الزيودي، «نورا الكتبي، سارة الجنيبي، إنصاف النعيمي وذكرى الكعبي.

الجدير بالذكر أن أهمية بطولة العالم لألعاب القوى تكمن في أنها البطولة الرئيسية المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية «باريس 2024».