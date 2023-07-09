البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!

أنورإبراهيم (القاهرة)

لم يفقد بايرن ميونيخ الألماني الأمل في الفوز بصفقة النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، إذ يعتبره توماس توخيل المدير الفني للبافاري الهدف رقم واحد له في «ميركاتو» هذا الصيف.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» النقاب عن أن البايرن قدم بالفعل عرضاً جديداً قيمته نحو 80 مليون يورو بخلاف الإضافات الأخرى، للحصول على خدمات «كابتن منتخب الأسود الثلاثة».

وكان العرض السابق وقيمته 70 مليون يورو قوبل بالرفض من جانب «السبيرز»، رغم أن كين لم يتبق في عقده إلا موسم واحد، إذ ينتهي في صيف 2024.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنه من المحتمل أن يقابل العرض الجديد بالرفض أيضاً، لأن دانييل ليفي مالك توتنهام أبدى غضبه الشديد بعد علمه بالمفاوضات الجارية سراً بين توماس توخيل المدير الفني للبايرن واللاعب، من أجل إقناع كين بالانتقال إلى «البافاري» هذا الصيف، حتى يمكنه تحقيق ما يفتقده في توتنهام حيث لم يفز مع هذا النادي بأية بطولة كبرى.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن رفض توتنهام ورئيسه إتمام هذه الصفقة يرجع إلى الرغبة في الحصول على مقابل لا يقل عن 100مليون يورو، بهدف تعجيز البايرن من جانب، وإجبار كين على التجديد من جانب آخر، بعد أن وعده ليفي بزيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي ورفعه من 200 ألف جنيه إسترليني، إلى أكثر من 325 جنيه أسبوعياً، بينما اللاعب لا يزال يصرعلى رفض هذه الضغوط والإغراءات.

بدأ هاري كين الذي يكمل في 28 يوليو الجاري 30 عاماً، مسيرته الاحترافية في توتنهام 2009ـ ولكن تمت إعارته 4 مرات إلى لايتون أورينت ثم ميلول ثم نورويتش سيتي وأخيراً ليستر سيتي، ليعود مجدداً في 2013، ليصبح هداف الفريق الأول.

ولعب كين لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 17 و19 و20 و21سنة وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2015، إلى أن أصبح «كابتن منتخب الأسود الثلاثة».