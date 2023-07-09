«دبي لأصحاب الهمم» يدشن نشاطه الصيفي غداً

دبي (الاتحاد)

يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، فعاليات نشاطه الصيفي في نسخته السابعة غداً الاثنين، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، والذي يستمر حتى الثالث من أغسطس بمشاركة 200 منتسب، حيث يشتمل على فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات وبرامج، تتناسب مع مختلف الإعاقات، في محاوره الأربع المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن هيئة كهرباء ومياه دبي من الأوائل الداعمين والدائمين لبرامج النادي الصيفية وجميع الأنشطة الأخرى، مثمناً دعم ومساندة معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال: النشاط الصيفي في كل عام يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المشاركين تعزز العديد من القيم المجتمعية التي تحتويها الأسرة وأولياء الأمور وصولاً إلى الطموحات المطلوبة في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي والتعريف بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية وصولاً إلى أهداف النادي.

من ناحيته، وجه ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، الشكر إلى رعاة النسخة السابعة وإلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على الرعاية الماسية للهيئة للنشاط الصيفي، مؤكداً الدور الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي في إطار المسؤولية المجتمعية والتي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح النشاط الصيفي في نسخه الماضية.

وقال: النشاط الصيفي يمثل بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف لأصحاب الهمم، حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كل الأنشطة في النسخة الماضية ونتطلع لأن تحقق النسخة الجديدة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.