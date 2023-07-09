الإثنين 10 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دبي لأصحاب الهمم» يدشن نشاطه الصيفي غداً

«دبي لأصحاب الهمم» يدشن نشاطه الصيفي غداً
9 يوليو 2023 12:00

دبي (الاتحاد)
يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، فعاليات نشاطه الصيفي في نسخته السابعة غداً الاثنين، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، والذي يستمر حتى الثالث من أغسطس بمشاركة 200 منتسب، حيث يشتمل على فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات وبرامج، تتناسب مع مختلف الإعاقات، في محاوره الأربع المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.
وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن هيئة كهرباء ومياه دبي من الأوائل الداعمين والدائمين لبرامج النادي الصيفية وجميع الأنشطة الأخرى، مثمناً دعم ومساندة معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.
وقال: النشاط الصيفي في كل عام يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المشاركين تعزز العديد من القيم المجتمعية التي تحتويها الأسرة وأولياء الأمور وصولاً إلى الطموحات المطلوبة في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي والتعريف بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية وصولاً إلى أهداف النادي.
من ناحيته، وجه ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، الشكر إلى رعاة النسخة السابعة وإلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على الرعاية الماسية للهيئة للنشاط الصيفي، مؤكداً الدور الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي في إطار المسؤولية المجتمعية والتي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح النشاط الصيفي في نسخه الماضية.
وقال: النشاط الصيفي يمثل بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف لأصحاب الهمم، حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كل الأنشطة في النسخة الماضية ونتطلع لأن تحقق النسخة الجديدة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

أخبار ذات صلة
محاكم ‎دبي تعلن عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم
هوجارد يتقدم 55 خطوة في «السباق إلى دبي»
نادي دبي لأصحاب الهمم
دبي
ثاني جمعة بالرقاد
ماجد العصيمي
آخر الأخبار
علم حلف الناتو مع أعلام ليتوانيا في العاصمة فيلينوس
عربي ودولي
لأول مرة منذ الحرب الباردة.. الناتو يضع خطط الرد على هجوم روسي
اليوم 21:14
شعار تطبيق "ثريدز"
دنيا
"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"
اليوم 21:00
اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 20:26
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
الإمارات
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
اليوم 20:12
علم الإمارات
الإمارات
تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في التوازن بين الجنسين
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©