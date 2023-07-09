«سمارت» و«الأرجنتينية» أول المتأهلين في «الأكاديميات الخليجية»

عجمان (الاتحاد)

دخلت النسخة السادسة من بطولة «كواترو» للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، حسابات النقاط والتأهل للأدوار النهائية في فئتي تحت 12 و14 سنة، بعد انتهاء اليوم الثاني من الدور التمهيدي، والذي شهد 6 مباريات و16 هدفاً، ليرتفع عدد أهداف البطولة حتى الآن إلى 44 في 12 مباراة.

وكانت ضربة البداية لفئة تحت 12 سنة، حيث تم اعتبار فريق أكاديمية سبورتي الكويتي خاسراً بنتيجة 0-3، بعد تأخره عن الحضور للمباراة أمام فريق أوليه البحريني الذي حصد أول 3 نقاط في رصيده، بينما ودع فريق أكاديمية سبورتي البطولة بعد احتلاله المركز الأخير من دون أية نقاط، وفي المباراة الثانية لفئة 12 سنة نجح فريق سمارت العماني في الفوز على سفنتين فور الكويتي بهدف دون رد، ليتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط ويتأجل حسم الفريقين الصاعدين للجولة الأخيرة عندما يلاقي سمارت العماني فريق أكاديمية سبورت فور أوول.

وفي فئة 14 سنة، حقق فريق أكاديمية «سمارت» الفوز على أكاديمية «طموح أوليه» بنتيجة 2-1، ليحصد سمارت العماني على 3 نقاط ثمينة متصدراً فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ويضمن التأهل للدور نصف النهائي، ويتجمد رصيد أوليه عند 3 نقاط في المركز الثاني، وحصل نجم سمارت غيث علي على جائزة نجم المباراة.

وفي نفس المجموعة، نجح فريق أكاديمية العطار العراقي في الفوز بصعوبة على سفنتين فور الكويتي بهدف دون رد، لينعش الفريق آماله لبلوغ الدور نصف النهائي، بينما ودع فريق سفنتين فور المنافسة على بطاقتي التأهل بعد خسارته المباراة الثانية على التوالي.

وفي المباراة الثالثة لفئة تحت 14 سنة، واصل فريق الأكاديمية الأرجنتينية نتائجه الإيجابية بعد فوزه على فريق القصيم السعودي بهدفين دون رد، ليضمن فريق الأكاديمية الأرجنتينية التأهل بعد تصدره المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد القصيم السعودي عند 3 نقاط، وحصل لاعب الأكاديمية الأرجنيتية في الإمارات عبدالله الشويهي على جائزة نجومية اللقاء بعد مساهمته في تأهل فريقه للدور نصف النهائي.

وفي المباراة الأخيرة في اليوم الثاني لفئة تحت 14 سنة، فاز فريق أكاديمية أنوار الأنبار العراقي على فريق أكاديمية المواهب الكويتي 5-1، ليعوض خسارته في الجولة الأولى وينعش آماله للتأهل للدور نصف النهائي، وذهبت جائزة نجم المباراة للاعب أكاديمية الأنوار العراقية عبيدة فارس.