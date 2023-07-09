الريال يرفض دخول «معركة» سان جيرمان ومبابي!

أنورإبراهيم (القاهرة)

نفى ريال مدريد الإسباني وجود أي اتفاق بينه، والنجم الفرنسي الشاب كليان مبابي «24عاماً» مهاجم وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يتعلق بمستقبل اللاعب، سواء هذا الصيف أو الصيف المقبل.

وجاء هذا النفي في أعقاب المعلومات التي نشرتها شبكة «مونت كارلو سبورت» والتي تشير إلى إن إدارة سان جيرمان على اقتناع تام بأن ثمة اتفاق تم بين مبابي والنادي الملكي، يقضي بانتقال بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، إلى مدريد «مجاناً» في صيف 2024.

ورفض «الميرينجي» بشدة الزج باسمه في «المعركة» أو «الحرب» الدائرة بين إدارة النادي الباريسي واللاعب، بشأن التكهنات التي تتردد حول مستقبله.

ويرحل مبابى «مجاناً» الصيف المقبل، إذا لم يوافق على تمديد عقده لسنة ثالثة حتى صيف 2025.

وأصبح سان جيرمان يخشى رؤية أفضل لاعب في العالم وهو يغادر«حديقة الأمراء» بلا مقابل، وخاصة بعد الخطاب الرسمي الذي أرسله اللاعب للنادي ورفض فيه تفعيل السنة الإضافية في عقده.

وقالت صحيفة «ماركا» عبرموقعها الإلكتروني إن هذا الأمرجعل ناصرالخليفي رئيس سان جيرمان يزيد من حدة لهجته تجاه اللاعب محاولاً وضعه تحت ضغط، وتهديده، بإما أن يجدد عقده أو يرحل هذا الصيف، لأنه لن يسمح بالتفريط فيه مجاناً، ومنحه مهلة أسبوعين للرد النهائي على هذا الإنذار.

غيرأن شبكة «مونت كارلوسبورت» ذكرت إنه نظراً لأن سان جيرمان لايملك في حقيقة الأمر أي وسيلة ضغط حقيقية على مبابي لحمله على تغيير موقفه ورأيه، فإنه اضطر إلى تغيير استراتيجيته في التعامل مع هذا «الملف الساخن»، وقد تبدو الاستراتيجية الجديدة «مدمرة» وربما غير مثمرة، لأن الموقف التعاقدي للاعب سليم 100 % وفي مصلحته.

وقالت الشبكة إن سان جيرمان مازال على اقتناع بأن مبابي وقع بالفعل اتفاقاً مع ريال مدريد للانتقال إليه «مجاناً» الصيف المقبل، وهو ما أثار حفيظة «البلانكوس» ودفعه للنفي والتكذيب عبر المواقع الإلكترونية للصحافة الإسبانية، إذ أنكر فلورنتينو بيريز رئيس الريال وجود أي اتصالات بين النادي ومبابي، مؤكداً إن اللاعب ليس في خططه، لأن وصوله قد يسبب وضعاً «غير مريح» داخل «غرفة الملابس» بسبب الراتب الضخم الذي من الممكن أن يحصل عليه مبابي، والذي قدره البعض بنحو 50 مليون يورو.

وبينما العالم الكروي كله يتأجج ناراً بسبب هذا «الملف الساخن»، يواصل مبابي زيارته للكاميرون مسقط رأس والده، وقام بالأمس بزيارة القرية التي ولد فيها أبوه، ومن المفترض - نظرياً- أن يعود لتدريبات سان جيرمان الاثنين 17 يوليو الجاري، ما لم يأخذ هذا «المسلسل الطويل» نهاية أخرى.

