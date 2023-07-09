كولر يطالب بالسعة الجماهيرية الكاملة في «قمة الزمالك»

القاهرة (د ب أ) أبدي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد برج العرب والمؤجلة من الجولة 21 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم. وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن فريقه بدأ المباراة بشكل أكثر من رائع وسجل هدفين، ثم حدث نوع من الاطمئنان وبدأ الاتحاد يدخل في أجواء المباراة وخلق العديد من الفرص الخطيرة، ولكن خبرات لاعبي الأهلي تفوقت ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة. وأضاف: "تسجيل الفريق هدفين خلق نوعاً من الاطمئنان لدى اللاعبين والخطوط لم تكن متقاربة، ومباراة اليوم تعد درساً للاعبين". وأوضح أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالتركيز والهدوء، وأنه يلتمس العذر لهم بعدما حقق الفريق موسماً رائعاً وتعرض لحالة شديدة من الإجهاد. وتابع: "الأهلي خاض موسماً طويلاً، وتحمل الإرهاق الشديد بسبب التنقل بين الملاعب والدول لخوض المباريات المحلية والقارية، ولا شك أن هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى رؤية أسرهم وإلى الراحة". وقال إن الموسم لم ينته بعد، وأنه لأول مرة في تاريخه يحقق هذا الكم من البطولات في موسم واحد. وأضاف أن أغلب التغييرات كان هدفها منح راحة لبعض اللاعبين والحفاظ عليهم من الإصابات، خاصة أن البديل يؤدي بكفاءة اللاعب الذي يشارك، كما أن الفريق مقبل على مباراة ديربي «تحمل الرقم 126» أمام الزمالك. ووجه كولر رسالة طالب خلالها المسؤولية بالدولة المصرية بضرورة السماح بحضور السعة الكاملة للجماهير في المدرجات خلال مباراة الزمالك، مشددًا على أن الكرة تلعب من أجل الجماهير.