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ألكاراز يتجنب مفاجآت ويمبلدون

ألكاراز يتجنب مفاجآت ويمبلدون
8 يوليو 2023 23:45
لندن(رويترز) حسمت قدرة كارلوس ألكاراز على التعامل مع الضغط تأهله إلى الدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس, بعد فوزه على نيكولاس خاري. وكان المصنف الأول عالمياً في موقف الدفاع أمام اللاعب التشيلي المتحمس، لكنه فاز في النهاية بنتيجة 6-3 و6-7 و6-3 و7-5 على الملعب الرئيسي، ليتقدم لمواجهة الفائز من مواجهة ألكسندر زفيريف وماتيو بريتيني. وبدت المباراة نزهة لألكاراز بعد فوزه بالمجموعة الأولى، عقب كسره لإرسال منافسه لكن الكفة انقلبت رأساً على عقب مع تقدم خاري 4-1 في المجموعة الثانية. ورغم إدراك ألكاراز التعادل، بدا أن حياة اللاعب التشيلي تعتمد على إرساله ليحسم المجموعة الثانية بعد شوط فاصل. واستعاد ألكاراز التفوق بعد فوزه بالمجموعة الثالثة، لكن خاري كان له رأي آخر بتقدمه 3-صفر في بداية المجموعة الرابعة. وأخرج اللاعب الإسباني أفضل ما لديه وكسر إرسال منافسه مرتين، قبل حسمه المواجهة بضربتي إرسال قويتين لم يستطع خاري التعامل معهما.
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