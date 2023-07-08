فرستابن يتقدم المنطلقين في بريطانيا

سيلفرستون (رويترز) انتزع ماكس فرستابن مركز أول المنطلقين للمرة الخامسة على التوالي، بعدما خطف الصدارة من لاندو نوريس سائق مكلارين، في نهاية التجارب التأهيلية في جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. وجاء الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثالث في دفعة قوية لمكلارين بطل العالم السابق، فيما أكمل شارل لوكلير سائق فيراري الصف الثاني. وفشل سيرجيو بيريز، سائق رد بول وأقرب منافسي فرستابن على اللقب، في عبور الفترة الأولى من التجارب ليكتفي بالإنطلاق من المركز 16. وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها السائق المكسيكي في التأهل بين أول عشرة مراكز. ويتأخر بيريز بفارق 81 نقطة عن فرستابن بعد تسع جولات هذا الموسم، حيث فاز رد بول بها كلها، وتنتظره مهمة صعبة غداً الأحد. وانتصر رد بول في آخر عشرة سباقات منذ جائزة أبوظبي الكبرى في نهاية الموسم الماضي، ويتطلع لمعادلة رقم مكلارين القياسي بالفوز في 11 سباقاً متتالياً، والذي حققه مع الراحل أيرتون سينا وآلان بروست في 1988. وبدا نوريس في طريقه لحصد مركز أول المنطلقين، عندما حقق دقيقة واحدة و26.961 ثانية في محاولته الأخيرة، لكن فرستابن تفوق عليه بفارق أكثر من 0.2 ثانية. وقال السائق البريطاني البالغ عمره 23 عاماً ضاحكاً أمام صديقه فرستابن "إنه ماكس، إنه يفسد كل شيء على الجميع". ويتطلع فرستابن لفوزه السادس على التوالي والثامن هذا الموسم، حيث يسير بخطى واثقة نحو لقبه الثالث في بطولة السائقين. وقال فرستابن عن نوريس وبياستري "من الرائع رؤيتهما هنا". وأشار زاك براون رئيس مكلارين إلى أنه يأمل في صعود فريقه على منصة التتويج. وأضاف المسؤول الأميركي: "لا أعتقد أنه يمكننا الفوز بالسباق، لذا فأمامنا مهمة صعبة في الغد". وتأهل كارلوس ساينز، الفائز بسباق العام الماضي مع فيراري، في المركز الخامس أمام ثنائي مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والفائز بالسباق ثماني مرات وهو رقم قياسي. واحتل ألكسندر ألبون سائق وليامز المركز الثامن وخلفه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وبيير جاسلي سائق ألبين.