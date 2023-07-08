شباب إنجلترا أبطال أوروبا بالنهاية الدراماتيكية

باطومي (جورجيا) (أ ف ب) حقق المنتخب الإنجليزي لقب كأس أوروبا لكرة القدم لما دون 21 عاماً، بفوز دراماتيكي على إسبانيا 1-0 التي أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء في مدينة باطومي في جورجيا. أهدر قائد إسبانيا أبيل رويس ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعد أن تصدى حارس مانشستر سيتي جيمس ترافورد للمحاولة، قبل أن يُبعد أيضًا متابعة من أيمار أوروس. سجل كورتيس جونز لاعب ليفربول هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول (45+4). وحققت إنجلترا لقبها الثالث في البطولة بعد 1982 و1984، من دون أن تستقبل شباكها أي هدف في المباريات الست جميعها. وتمُر الكرة الإنجليزية اليافعة بفترة جيدة، إذ إنها أيضًا حاملة لقب كأس أوروبا تحت 19 عامًا وفازت بكأس العالم تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا في 2017. وتملك إسبانيا إلى جانب ايطاليا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5)، آخرها عام 2019.