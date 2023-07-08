الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب إنجلترا أبطال أوروبا بالنهاية الدراماتيكية

شباب إنجلترا أبطال أوروبا بالنهاية الدراماتيكية
8 يوليو 2023 23:17
باطومي (جورجيا) (أ ف ب) حقق المنتخب الإنجليزي لقب كأس أوروبا لكرة القدم لما دون 21 عاماً، بفوز دراماتيكي على إسبانيا 1-0 التي أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء في مدينة باطومي في جورجيا. أهدر قائد إسبانيا أبيل رويس ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعد أن تصدى حارس مانشستر سيتي جيمس ترافورد للمحاولة، قبل أن يُبعد أيضًا متابعة من أيمار أوروس. سجل كورتيس جونز لاعب ليفربول هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول (45+4). وحققت إنجلترا لقبها الثالث في البطولة بعد 1982 و1984، من دون أن تستقبل شباكها أي هدف في المباريات الست جميعها. وتمُر الكرة الإنجليزية اليافعة بفترة جيدة، إذ إنها أيضًا حاملة لقب كأس أوروبا تحت 19 عامًا وفازت بكأس العالم تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا في 2017. وتملك إسبانيا إلى جانب ايطاليا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5)، آخرها عام 2019.
أخبار ذات صلة
إسبانيا تعلّق على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا
إصابة 6 أشخاص خلال سباق الثيران في إسبانيا
إسبانيا
مانشستر سيتي
إنجلترا
ليفربول
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©