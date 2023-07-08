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الرياضي

الإمارات بطل آسيا للرجبي

الإمارات بطل آسيا للرجبي
8 يوليو 2023 22:29

رضا سليم (دبي) 
أحرز منتخب الإمارات للرجبي لقب البطولة الآسيوية «المستوى الأول» لفئة 15 لاعباً، بعد الفوز على باكستان في مباراة الإياب بنهائي البطولة بنتيجة 93-3، في المباراة التي جرت بينهما باستاد البنجاب بمدينة لاهور الباكستانية، كان المنتخب قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المنتخب الباكستاني بنتيجة 95-0، ليصعد إلى مستوى النخبة بالقارة مع منتخبات هونج كونج وكوريا الجنوبية وماليزيا.
وأعرب محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد رئيس البعثة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يكشف تطور الرجبي الإماراتي على المستوى القاري ويدفع بالمنتخب إلى مصاف منتخبات النخبة في آسيا ويمنحه فرصة للعب في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في أستراليا 2027.
وأضاف أن الوصول إلى صدارة التصنيف في المستوى الأول يعد مسؤولية كبيرة في مواصلة التطوير والتقدم ضمن منتخبات النخبة في آسيا كما يعد حافزاً كبيراً للاعبين والجهاز الفني لمزيد من التألق والإنجازات في المرحلة المقبلة.
ووجه الزعابي الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري على ما قدموه في النهائي وتمثيل الإمارات بالشكل المشرف، مؤكداً أن إصرار اللاعبين على الدخول ضمن النخبة كان الهدف من اللعب في النهائي.

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