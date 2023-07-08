«الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تصل محطة الختام

أبوظبي(الاتحاد)

أسفرت منافسات اليوم الثاني من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، في صالة «مبادلة أرينا» والذي تم تخصيصه لفئتي الشباب والأساتذة، عن فوز كوماندو جروب بالمركز الأول، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة التي تصل اليوم منافساتها إلى المشهد الختامي، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد حميد بن دلموك الظاهري، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. من جانبه، قال محمد سالم الظاهري: «بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو بطولة متميزة وعالمية المواصفات، وتصنّف ضمن أقوى بطولات AJP التي تستقطب نخبة اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية».

وأشاد الظاهري بمعدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة، خصوصاً من فئة الأساتذة في ظل رغبة هؤلاء اللاعبين القوية في الارتقاء بالتصنيف عبر حصد 1000 نقطة إضافية، مثمناً في الوقت ذاته الأداء المتميز للاعبي ولاعبات فئة الشباب من أبناء وبنات الإمارات، الذين أثبتوا كفاءة عالية في المنافسات وقدرة على التفوق على نخبة لاعبي العالم». وأضاف:«ترسخ أبوظبي ريادتها على صعيد الرياضة، وأصبحت بطولات الاتحاد وبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو وجهة رئيسية لنخبة الأبطال العالميين الطامحين لبلوغ القمة، وأكبر مثال على ذلك تواجد لاعبين من 64 دولة في المنافسات».

وثمّن أحمد عبد الرحمن العويس جهود اتحاد الجو جيتسو في تطوير الرياضة، وتنظيم بطولات بمواصفات عالمية تجذب المشاركين من مختلف دول العالم، وتساهم في صقل المواهب المحلية وإعداد أجيال متعاقبة من الأبطال. وتابع العويس: «يملك النادي خريطة طريق واضحة للوصول إلى أبعد مدى في الرياضة، كما يتمتع بقاعدة صلبة من المواهب الشابة والناشئة التي سيكون لها شأن كبير في مستقبل اللعبة».

وأضاف: نجح لاعبونا في المراحل السنية الناشئة في تحقيق مئات الميداليات الملونة في الأعوام الماضية، من خلال المشاركة في بطولات الجو جيتسو المحلية والدولية، ونهدف لإعداد لاعبين مميزين قادرين على المنافسة في فئة المحترفين والأساتذة، عبر التركيز على شباب النادي الذين يملكون المؤهلات للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتهم الاحترافية.

وأكّد العويس أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سيواصل إعداد الأبطال القادرين على الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية والمساهمة في ترسيخ إنجازاتها في الساحات المختلفة.

وثمن العويس التعاون المثمر لأسر لاعبي ولاعبات النادي ومساهمتهم في استمرارية أبنائهم في ممارسة الرياضة. مشيداً بدور المدربين والإداريين في تنفيذ الخطط الهادفة لتطبيق رؤية النادي في الوصول إلى العالمية.