مؤتمر صحفي لتقديم بينتو مدرباً لـ«الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

وصل المدرب البرتغالي باولو بينتو «53 عاماً» إلى الدولة، للتوقيع على عقد قيادة المنتخب الوطني، حتى 2026 مع نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث استقر اتحاد الكرة على اختيار المدرب البرتغالي صاحب الخبرات والقدرات الفنية، لقيادة «الأبيض» خلفاً لسلفه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي انتهت مهمته مع الفريق قبل شهور، على أن يتم تقديم المدرب الجديد رسمياً في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

ويأتي اختيار بينتو من جانب مسؤولي اتحاد الكرة بحكم درايته الكبيرة بالكرة الآسيوية ومنتخبات شرق وغرب القارة، حيث قاد المنتخب الكوري الجنوبي منذ أغسطس 2018 وحتى ديسمبر 2022، حين أعلن استقالته من منصبه بعد وداع كأس العالم مع كوريا الجنوبية من دور الـ16 أمام البرازيل.

وقاد بينتو منتخب كوريا الجنوبية في 57 مباراة، فاز في 35 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 9 مباريات فقط، منها 2 في مونديال الدوحة 2022.

وحلت كوريا في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف البرتغال، بعد أن حصدت 4 نقاط من تعادل 0-0 أمام أوروجواي، وهزيمة 2-3 أمام غانا، وفوز ملحمي 2-1 على البرتغال وطن بينتو، كما سبق وأن خاض المدرب البرتغالي مع كوريا منافسات كأس آسيا 2019 وودع من ربع النهائي أمام قطر البطلة.