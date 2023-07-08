«صيف أبوظبي الرياضي» ينطلق في «دار الزين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك عن إطلاق نسخة صيف أبوظبي الرياضي في مدينة العين تحت عنوان «صيف العين الرياضي، والتي تفتح أبوابها لاستقبال محبي الرياضي في الفترة من 8 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل في مركز العين للمؤتمرات، وتنظمها شركة «أدنيك للخدمات»، التابعة لمجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة ملائمة وآمنة ضمن ملاعب داخلية مكيّفة خلال فصل الصيف.

ويأتي إطلاق صيف العين الرياضي تلبية للطلب المتنامي والإقبال الكبير الذي شهدته نسخة العام الماضي والنسخة الحالية من فعالية صيف أبوظبي الرياضي التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لتسلط الضوء على دور الإمارة في دعم الرياضة من خلال مرافقها العالمية المتعددة، وتساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة على مستوى المنطقة.

ويوفر صيف أبوظبي الرياضي مساحات استثنائية مجهزة وفق أعلى المواصفات لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في مدينة العين لممارسة الأنشطة الرياضية، حيث تتضمن الفعالية ملعبين لكرة القدم، وملعبين للتنس الأرضي المصغر (البادل)، وملعب كامل لكرة السلة، وخمسة ملاعب للريشة الطائرة، وملعبين للكرة الطائرة، ومضمار للجري.

وتستقبل الفعالية التي تقام في قاعة الخبيصي (1) بمركز العين للمؤتمرات أفراد المجتمع والمجموعات والعائلات ومحبي الرياضة من مختلف مستويات اللياقة البدنية يومياً طيلة أيام الأسبوع بين الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساءً.

ويحظى كل من صيف أبوظبي الرياضي وصيف العين الرياضي بدعم من قبل العديد من الجهات والشركات، بما في ذلك مياه العين، وتكنوجيم، وتطبيق أبوظبي 360.