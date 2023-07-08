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الرياضي

«الإعصار» يكثف العمل من أجل «المحترفين»

علي البدواوي خلال توقيع العقد مع ليزاما (الاتحاد)
9 يوليو 2023 00:52

دبي (الاتحاد)

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واصل حتا تعزيز صفوفه ترقباً لخوض رحلة دوري أدنوك للمحترفين، بعد صعوده بطلاً لدوري الدرجة الأولى، وذلك من خلال العمل المستمر من أجل ضم اللاعبين، حيث قام بإعلان ثلاث صفقات دفعة واحدة.
وأعلن «الإعصار» عن ضم المهاجم جمال معروف، وذلك في صفقة انتقال حر، وهو اللاعب الذي مر بمراحل صعود وهبوط في الأداء، حيث كانت بدايته في صفوف النصر، لكنه عرف التألق في صفوف العين قبل أن يصطدم بالإصابة، مما اضطره لاحقاً للرحيل عن صفوف «الزعيم» ولم يحظ بفرصة إثبات نفسه مع خورفكان ودبا الفجيرة لاحقاً. كما ضم لاعب خط الوسط منصور البلوشي قادماً من اتحاد كلباء، وهو اللاعب الذي يمتلك خبرة جيدة، من شأنها أن تعزز من قوة الفريق هذا الموسم، الذي يحتاج فيه لإيقاع مختلف عن منافسات دوري «المظاليم». كما ضم حتا الفنزويلي أنخل لويس ليزاما، وذلك كلاعب مقيم بعقد يمتد لثلاث سنوات، حيث يعتبر صاحب الـ20 عاماً من المواهب الصاعدة في بلاده، وسبق له أن لعب في صفوف مينروس الفنزويلي.

حتا
دوري أدنوك للمحترفين
الإعصار
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