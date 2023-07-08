«إليدورا» و«أتركسينتا» يتصدران ترشيحات «الوثبة» بإيطاليا

سان سباستيان (الاتحاد)

برعاية النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يشهد مضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «قوائم»، البالغ جائزته 16 ألف يورو، فيما يستضيف مضمار مدينة تاجلياكوزو في مقاطعة لاكويلا أبروتسو الإيطالية، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز بمشاركة (10) خيول.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتشارك في سباق كأس زايد البالغ طوله 1600 متر، 7 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابريس فيرون، الفائز من قبل مرة والحائز على المركز الثاني مرتين.

وتنافس على اللقب الفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين وقيادة مايكل فورست، التي تسعي لفوزها الأول، والمهرة «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي الفائزة في سباقين.

ومن الخيول التي تطمح لنيل اللقب «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة إم ميير، وهو فائز مرتين، وهناك «كاسبار ميتاورا» للمالك كاسار، بإشراف أم كوماس، وقيادة جي جيلبرت، وهو فائز مرة. ويكمل القائمة «جراح عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة أر سوسا، و«حميد» للمالك عبدالله مبارك المرزوقي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون. ويستضيف مضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب جائزة كأس الوثبة ستاليونز جوادا لاجارا، للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1350 متراً، البالغ جائزته 6,050 يورو، بمشاركة 5 خيول، ويتصدر الترشيحات «إليدورا» بقيادة جيرمانو مرسيللي، الذي حل في المركز الثاني في سباق كأس الوثبة قبل شهر ونصف.

وينافس على اللقب «إيفسو» بقيادة جيوسب اريكوفيتش، و«إلدا» بقيادة كارلو فيوسيشي، و«إمباجادور جو» بقيادة ريكاردو لاكبوني، و«إنتوديلوتاس» بقيادة نوما ميلود.

ويستقطب السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز سيتا ديل ميسكو، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، (5) خيول يتصدرها «ديامنتيد أتركسينتا» بقيادة جيرمانو مارسيلي الذي حل في المركز الثاني في مشاركته الأخيرة.

ومن أقوي المرشحين «أمور» بقيادة مانويل بوركو، و«داليا باي أونجيليا» بقيادة كارلو فيوسيشي، وهناك «ديستسنو ريبلي» بقيادة ريكاردو لاكبوني، و«مباستر دو باين» بقيادة جيوسب أريكوفيتش. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية. والجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة من الفئة الأولى.