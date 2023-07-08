«أصحاب الهمم» يرفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات

مسعد عبدالوهاب وعلي الظاهري (الجزائر)

رفع لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم محمد خليفة المزروعي رصيد الإمارات في النسخة 15 لدورة الألعاب الرياضية العربية المقامة في الجزائر، إلى 6 ميداليات بإحرازه الميدالية البرونزية لمسابقة 1500 م للكراسي المتحركة وهى الميدالية الرابعة لأصحاب الهمم والثانية له بعد برونزية مسابقة 100 م كراسي متحركة، لتبلغ محصلة منتخب أصحاب الهمم في ختام مشاركته 4 ميداليات بواقع ثنائية للمزروعي، علاوة على برونزيتين لسلطان الشامسي في دفع الجلة، وراشد الزيودي في رمي الرمح.

واكتفى منتخب ألعاب القوى للرجال بميدالية برونزية وحيدة سجلها الشعالي حسن النعيمي في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، فيما حقق منتخب السيدات ميدالية برونزية وحيدة للاعبة فاطمة الحوسني في مسابقة رمي القرص بمسافة 43:53 م.

وواصل منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم تألقه في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام نظيره الليبي بنتيجة 75 - 26، ويلتقي منتخبنا نظيره الجزائري في المباراة الثالثة بينما يختتم الدور التمهيدي بمواجهة أخيرة أمام الأخضر السعودي.

شهد المباراة، يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وسلطان بن مجرن عضو المكتب التنفيذي رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العربية بالجزائر، وتم على هامش المباراة تقديم الدرع التذكارية للدكتور عبدالرزاق ملوي رئيس الوفد الليبي وإيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لأصحاب الهمم.

وتأهل سباح منتخبنا الوطني سالم غالب إلى نهائي مسابقة 50 م فراشة وعزز طموحه في المنافسة.