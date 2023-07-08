«أذكياء الإمارات» يتألقون في رقعة شطرنج الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة والشيخ سرور بن صقر الشرقي والدكتور عبدالله علي ال بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، منافسات بطولة الإمارات المفتوحة والإناث للشطرنج، والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة من جميع اندية الدولة وذلك بفندق نوفوتيل الفجيرة.

حضر افتتاح الجولة، سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني باتحاد الشطرنج ومشعل موسى نائب رئيس الجهاز، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج.

وشهدت البطولة منافسات قوية في جميع الفئات حيث تميزت أندية الفجيرة للشطرنج وأبوظبي ودبي في البطولة المفتوحة وتميز أندية الشارقة للشطرنج والعين وأبوظبي في بطولة الإناث، وأشادت الوفود المشاركة بالتنظيم المميز لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مما أسهم في بداية مميزة في جميع الجوانب، حيث تختتم المنافسات يوم الأربعاء المقبل.

وعلى مستوى النتائج، تتصدر لطيفة الدرمكي لاعبة أبوظبي للشطرنج وعائشة المعيني لاعب نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فئة تحت 18 سنة، بينما في فئة تحت 16 سنة، وتتصدر نورة الخوري لاعبة أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية المركز الأول مع زينب خالد لاعبة دبي للشطرنج.

وفي فئة تحت 14 سنة، تتصدر موزة الشامسي لاعبة العين للشطرنج المركز الأول مع شمة السويدي لاعبة دبي للشطرنج، وفي فئة تحت 12 سنة تتقدم للصدارة شمة الشامسي لاعبة العين للشطرنج وريم الحمادي من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وفي فئة تحت 10 سنوات، تتقاسم المقدمة روضة غالب لاعبة أبوظبي للشطرنج وطيف المزروعي لاعبة كلباء بينما تحت 8 سنوات تتقاسم الصدارة نعمة الحمادي لاعبة الشارقة للشطرنج وفاطمة الشامسي لاعبة العين للشطرنج.

وفي منافسات البطولة المفتوحة، يتصدر منافسات تحت 18 سنة محمد سعيد اليليلي وخليفة خالد لاعبا نادي الفجيرة للشطرنج في المركزين الاول والثاني، بينما في فئة تحت 16 سنة، يأتي في المركز الأول حمدان إدريس لاعب نادي أبوظبي للشطرنج وحمد عيسى البلوشي نادي دبي للشطرنج، وتحت 14 سنة لاعب ناديأابوظبي للشطرنج حميدان الزعابي ولاعب اتحاد كلباء سالم البلوشي.

وفي فئة تحت 12 سنة، يتصدر المنافسات لاعبا الفجيرة للشطرنج محمد يوسف آل علي وعامر سعيد اليليلي، وتحت 10 سنوات يتصدر لاعبا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج صقر عيسى خميس وسلطان المهيري، وتحت 8 سنوات يتصدر لاعب الفجيرة للشطرنج عبدالله المنصوري ولاعب أبوظبي للشطرنج سيف غالب.