الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبابي يشكو عدم التقدير في سان جيرمان

مبابي يشكو عدم التقدير في سان جيرمان
8 يوليو 2023 19:03

باريس (د ب أ)


يرى الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن إنجازاته في باريس سان جيرمان لم تحظَ بالقدر الكاف من التقدير من جانب الجماهير الفرنسية، لكنه يتفهم أسباب ذلك.
وقال مبابي في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول»: «الناس في فرنسا رأوني وأنا أكبر، رأوني طوال الوقت في باريس سان جيرمان أو المنتخب الوطني، ولأعوام كنت أسجل الكثير من الأهداف، لذا بالنسبة للناس فهذا أصبح شيئاً عادياً». 

أخبار ذات صلة
الريال يرفض دخول «معركة» سان جيرمان ومبابي!
سان جيرمان يضم «موهبة الأوروجواي»

ويرى مبابي أن حقيقة لعبه في باريس سان جيرمان «لا تساعد»، نظراً لكونه نادياً مستقطباً. وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2024 ولم يتفق الطرفان بعد على تجديد التعاقد بينهما. ولكي يستفيد سان جيرمان مادياً من مبابي فعليه أن يوافق على بيعه هذا الصيف أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان هذا الأسبوع: «لا يمكن أن نسمح برحيل واحد من أفضل لاعبي العالم مجاناً». وطلب سان جيرمان من مبابي تحديد مصيره بحلول 31 يوليو الجاري، لكن اللاعب لم يتطرق إلى مصيره مع النادي الفرنسي أو إمكانية انتقاله لريال مدريد الإسباني، واكتفى بالقول «أنا متعطش للانتصارات، لا أريد أن أكون مجرد جزء من فريق يتواجد فقط من أجل المنافسة». وأوضح «لا أعرف ما الذي ينقص باريس سان جيرمان»، الذي خرج على يد بايرن ميونيخ من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمته في جولتي الذهاب والإياب.

مبابي
باريس سان جيرمان
ناصر الخليفي
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©