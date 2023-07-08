بعد 12 عاماً.. دي خيا يودع جماهير يونايتد

مانشستر (رويترز)



قال ديفيد دي خيا، إنه سيرحل عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده، حيث كتب الحارس الإسباني رسالة وداع لجماهير الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض الحارس الإسباني، الذي انضم ليونايتد في 2011، حين كان أليكس فيرجسون مدربا للفريق، أكثر من 500 مباراة ليكون أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة.

وكتب دي خيا في حسابه على «إنستجرام»: «أود توجيه رسالة وداع لكل جماهير مانشستر يونايتد.. أود التعبير عن امتناني وتقديري للحب الذي تلقيته طيلة 12 عاماً. لقد حققنا الكثير منذ قرار العزيز أليكس فيرجسون بضمي لهذا النادي».

وفاز دي خيا بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الثاني مع يونايتد، وهو اللقب الأخير لفيرجسون كمدرب، كما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

كما حصل مرتين على جائزة القفاز الذهبي لأكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة على مدار الموسم، كان آخرها في الموسم المنصرم، حيث أنهى يونايتد البطولة في المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكن الحارس الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم في يونايتد أربع مرات تعرض للانتقادات بسبب أخطائه في السنوات الأخيرة.

وكان حارس أتليتيكو مدريد السابق أحد أعلى اللاعبين أجراً في يونايتد حسب وسائل إعلام بريطانية، لكنه ابتعد عن منتخب إسبانيا منذ 2020.

ويسعى يونايتد للتعاقد مع أندريه أونانا حارس إنتر ميلان.

وأضاف دي خيا في حسابه «إنستجرام»: «كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ حضوري إلى هنا. لم أعتقد أننا سنحقق هذه النجاحات سوياً حين غادرت مدريد..

الآن حان الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة والانتقال إلى مكان جديد».