حالة فان دير سار «مستقرة ومقلقة»

لاهاي (أ ف ب)

لا يزال حارس المرمى الدولي الهولندي السابق إدوين فان دير سار راقداً في المستشفى، بعد إصابته بنزيف في المخ، وحالته مستقرة لكن لا تزال مقلقة، بحسب ما أعلن فريقه السابق أياكس أمستردام.

وكان فان دير سار البالغ من العمر 52 عاماً والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرّض للنزيف.

قال أياكس في بيان «لا يزال إدوين فان دير سار في العناية المركّزة راهناً. حالته مستقرة لكنها لا تزال تدعو إلى القلق»، مضيفاً انه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آنماري.

أضاف «عائلة فان دير سار، إلى جانب أياكس، ممتنون ومتأثرون جداً من رسائل الدعم».

وكان فان دير سار أعلن في مايو أنه استقال من منصبه مديراً تنفيذيا لأياكس بعد «فترة صعبة جداً» لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب العاصمة.

وجاءت استقالته على خلفية أسوأ موسم منذ 14 عامًا للنادي الأكثر تتويجاً في هولندا، حيث حل ثالثاً في الدوري المتوج بلقبه 36 مرة.

ويُعتبر فان دير سار من أفضل حراس المرمى في العالم، حيث استهل مسيرته الكروية مع أياكس ولعب في صفوفه بين 1990 و1999، وتوج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995.

وتوج فان دير سار بلقب المسابقة القارية العريقة مع مانشستر يونايتد في 2008 خلال فترة دفاعه عن ألوانه بين 2005 و2011، عندما اعتزل اللعب نهائياً بخوضه مباراته المئة في دوري الأبطال وكانت في النهائي وخسرها «الشياطين الحمر» أمام برشلونة الإسباني 1-3.

ولعب فان دير سار قبلها مع يوفنتوس (1999-2001) وفولهام (2001-2005).

وعاد فان در سار إلى أياكس في عام 2012 كمدير للتسويق، قبل أن تتم ترقيته بعد أربع سنوات إلى منصب المدير التنفيذي. وهو أيضًا ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب هولندا، حيث شارك في 130 مباراة دولية.