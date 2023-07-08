28 هدفاً في اليوم الأول من «كواترو للأكاديميات الخليجية»

علي معالي (عجمان)

شهد اليوم الأول لبطولة «كواترو» للأكاديميات الخليجية لكرة القدم في نسختها السادسة، تسجيل 28 هدفاً، في مؤشر يؤكد على غزارة الأهداف في 6 مباريات، في المنافسات التي تقام برعاية من سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويستضيفها مركز كواترو الرياضي في عجمان، تحت 12 سنة بمشاركة 6 فرق وتحت 14 سنة (8 فرق) من أكاديميات مختلفة بدول الخليج في تجمع كروي رائع يضم شباب وأشبال الخليج.

انطلقت ضربة البداية لفئة تحت 12 سنة حيث تفوق فريق الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات (المستضيف) على أكاديمية سبورتي الكويتية 9- 1، ونال لاعب الأكاديمية الأرجنتينية راشد المري جائزة أفضل لاعب بعد تسجيله «سوبر هاتريك».

وفي المباراة الثانية لنفس الفئة نجح فريق «سفنتين فور» الكويتي في الفوز على حامل اللقب فريق أكاديمية «سبورت فور أوول» 4- 1، في مباراة قوية من جانب الفريق الكويتي، ونال أحمد عبدالرحمن من أكاديمية «سفنتين فور» جائزة أفضل لاعب.

وفي فئة 14 سنة جرت 4 مباريات متتالية انتهت بفوز الأكاديمية الأرجنتينية على أكاديمية أنوار الأنبار العراقية 3 – 0، في مباراة تألق فيها حمزة خليل من الأكاديمية الأرجنتينية وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى.

وفي المباراة الثانية فاز فريق أكاديمية القصيم السعودي على أكاديمية المواهب الكويتية 6- 0، والكويتي يشارك للمرة الأولى في البطولة وحصل لاعب القصيم عبدالمجيد الحربي على جائزة نجم مباراة بعد تألقه اللافت.

وفي ثالثة المباريات، نجح حامل اللقب فريق أكاديمية طموح أوليه البحريني في تجاوز عقبة أكاديمية العطار الرياضية العراقية بعد فوزه بهدفين نظيفين في مباراة قوية بين الطرفين وتم اختيار لاعب طموح أوليه البحريني إياد مصطفى نجما لهذه المباراة.

وفي المباراة الأخيرة في اليوم الأول نجح فريق أكاديمية سمارت من سلطنة عمان (وصيف النسخة الماضية) في الفوز على فريق أكاديمية «سفنتين فور» الكويتي 2- 0، في مباراة قوية من جانب الطرفين ونال اللاعب العماني غيث جائزة نجم مباراة.