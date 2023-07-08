محمد أحمد: علاقتي مع العين «بلا نهاية»

دبي (الاتحاد)

أكد محمد أحمد لاعب العين، أن العلاقة بينه وبين قلعة البنفسج، هي علاقة لا تنتهي أبداً، مشيراً إلى انتهاء علاقته التعاقدية فقط مع «الزعيم»، ولكن العلاقة الواقعية والقلبية مستمرة دون نهاية.

وتابع: «علاقتي بالعين لا يمكن أن تنتهي على الإطلاق، برغم عدم استمراري مع الفريق الأول، وذلك لأنني أعتبرها أزلية، وسأظل مخلصاً ومحباً ووفياً لهذا الكيان، الذي عشت فيه أجمل لحظات حياتي في عالم كرة القدم، بعد أن أمضيت مع النادي أكثر من عشر سنوات وساهمت خلالها مع زملائي في تحقيق أكثر من عشر بطولات».

وتابع: «ليس من السهل أن تودع جمهوراً مثل جمهور العين، الذي كان ومازال وسيظل أبرز نقاط قوة الفريق، وأتمنى دائماً لهذا النادي الكبير أن يوفق في تحقيق أهدافه، المتمثلة في إسعاد جماهيره بالاستمرار في اعتلاء منصات التتويج، وحصد المزيد من الألقاب والإنجازات المحلية والخارجية»

كما أعرب محمد أحمد عن بالغ اعتزازه وشكره وامتنانه وتقديره، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على رعاية سموه السامية والدعم السخي الذي ظل يوليه لهذا النادي الكبير، وثقة سموه الغالية في جميع عناصر الفريق، الأمر الذي يبعث على فخر واعتزاز كل منتمٍ لهذا الكيان الشامخ.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على الاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي ظل يوليه للنادي وجميع لاعبي الفريق من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

انضم محمد أحمد إلى صفوف نادي العين في موسم 2012-2013، قادماً من الشباب «قبل الدمج» مع نادي شباب الأهلي دبي، وأثبت اللاعب أنه القلب النابض للفريق واتفق نحو السبعة مدربين الذين تعاقبوا عليه خلال تلك المدة، على إمكاناته العالية ومن قبلهم مهدي علي مدرب منتخبنا الوطني السابق، وأمضى محمد أحمد مع «الزعيم» نحو 11 سنة حقق خلالها 10 بطولات، بالإضافة إلى الإنجاز العالمي وذلك من خلال الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، بواقع 4 ألقاب دوري ولقبين من كأس رئيس الدولة، ومرتين لكأس السوبر ومرة واحدة لكأس المحترفين، ومثلها كأس السوبر الإماراتي المغربي.