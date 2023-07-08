تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!

سلطان آل علي (دبي)



بحسمه لصفقة التركي الموهوب أردا جولر، صاحب الـ18 عاماً، وهي التي خطفت الأضواء في الميركاتو الصيفي بتنافس كبار الأندية الأوروبية، أثبت نادي ريال مدريد الإسباني أن سياسته لم تتغير في ضم المواهب الصغيرة مهما كلفه الأمر، على اعتبار أن النادي لديه سياسة المدى الطويل، ودائماً ما تنظر إدارته إلى المستقبل، حيث لم يدخر الملكي أمواله لحسم الصفقة لصالحه، كما يفعل مع كل المواهب الشابة!

ورغم أن سعر الصفقة بلغ 20 مليون يورو لضم اللاعب التركي الموهوب، وهو الرقم الذي يراه البعض مبالغاً، لكن تاريخ الريال مع هذا النوع من الصفقات يؤكد دائماً وجه النظر، بل إنه لم يكن أكبر المبالغ لإتمام مثل هذه التعاقدات.

وتستعرض «الاتحاد» عدد 10 صفقات بارزة في هذا الإطار عقدها نادي العاصمة الإسبانية وبطل القرن الأوروبي، بدايةً من الأقل سعراً.

كانت البداية من المهاجم الأرجنتيني جونزالو هجوايين الذي استقطبه مدريد من ريفر بليت مقابل 12 مليون يورو في عام 2007، وهو لم يكمل عامه العشرين.

ويأتي بعده الإسباني براهيم دياز والذي انتقل في عامه الـ19 من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد في 2019 بمقابل 17 مليون يورو، وهو الذي لم يلعب سوى موسم واحد وقضى بقية السنوات معاراً إلى ميلان حتى الآن.

وفي المرتبة الثالثة نجد أردا جولر القادم من فناربخشة التركي بـ20 مليون يورو.

ورابعاً، الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي انتقل مقابل 24 مليون يورو في 2017 من أتليتكو مدريد.

وبعده يأتي الأسطورة سيرجيو راموس الذي انتقل في 2005 من إشبيلية إلى مدريد مقابل 27 مليون يورو، ليسطر مع الملكي رحلة تجاوزت 16 عاماً من المجد والبطولات والإنجازات منذ عامه الـ19.

وتحتل صفقة البرازيلي رينيير جيسوس المرتبة السادسة بقيمة 30 مليون يورو في 2020. اللاعب الذي لم يمثل مدريد في أي مباراة حتى الآن، ولكنه انتقل على سبيل الإعارة إلى دورتموند سابقاً وجيرونا في الوقت الحالي.

وممن تجاوزوا حاجز الـ30 مليون يورو، يأتي كامافينجا الفرنسي بصفقة بلغت 31 مليون يورو في 2021، ليكون في المرتبة السابعة من ناحية السعر بقائمة مواهب مدريد.

وثامناً نجد اللاعب الأصغر على الإطلاق إندريك، والذي ما زال في عامه الـ16 ويلعب في صفوف بالميراس البرازيلي، ويحمل المهاجم الصغير الكثير من التطلعات وسينضم إلى مدريد في يوليو 2024.

ويتشارك في المرتبة التاسعة نجما مدريد البارزين رودريجو وفينيسيوس بـ45 مليون يورو لكل لاعب، قادمين من فلامينغو وسانتوس.

وقدم اللاعبان في العامين الأخيرين الكثير من المساهمات التي ساعدت الملكي في تحقيق الألقاب على كافة الأصعدة.

وفي المرتبة العاشرة، واللاعب الأعلى في القائمة هو جود بينلغهام بـ103 ملايين يورو قدمها مدريد إلى دورتموند. لاعب الوسط ذو الي19 عام حطّم الرقم القياسي في الانتقالات للّاعبين الإنجليز، كما أنه ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد بعد إيدين هازارد. ويعول مدريد الكثير على بيلينجهام بالتحديد في قيادة خط الوسط الذي يتجه نحو التجديد بعد ثلاثية كاسيميرو وكروس ومودريتش التاريخية.



أعلى صفقات للّاعبين الشباب في ريال مدريد باليورو:

1- جونزالو هجوايين = 12 مليوناً من ريفر بليت

2- براهيم دياز = 17 مليوناً من مانشستر سيتي

3- أردا جولر = 20 مليوناً من فناربخشة التركي

4- ثيو هيرنانديز = 24 مليوناً من أتليتكو مدريد

5- سيرجيو راموس = 27 مليوناً من إشبيلية

6- رينيير جيسوس = 30 مليوناً من فلامنجو

7- كامافينغا = 31 مليوناً من رين

8- إندريك = 37.5 مليون من بالميراس

9- فينيسيوس ورودريجو = 45 مليوناً من سانتوس وفلامنجو

10- جود بيلينجهام = 103 ملايين من بروسيا دورتموند