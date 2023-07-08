«الإمبراطور» يبدأ المرحلة التحضيرية الثانية في سلوفينيا

مراد المصري (دبي)

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى سلوفينيا صباح اليوم، لخوض المعسكر التدريبي تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد.

وفي حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ميلوش مدرب «الإمبراطور» أن المرحلة الأولى انتهت، وحان الوقت الآن للمرحلة الثانية من التحضيرات، وهي التي تشكل المحطة الأكثر أهمية، بالنظر لكونها بداية العمل على الجانب الخططي إلى جانب العمل البدني المستمر، وخوض مباريات ودية من شأنها أن ترسم ملامح آلية اللعب تحت قيادة المدرب الصربي الجديد.

وظهر اللاعبون بمعنويات مرتفعة وسط أجواء غلفتها روح الأسرة الواحدة، وبدعم إداري للفريق في المران الأخير في معقله قبل السفر، خصوصاً في ظل حالة لم الشمل بين كافة اللاعبين وبداية وضع اللمسات الأخيرة على التعاقدات قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث اتضحت معالم الفريق بصورة كبيرة خلال الوقت الحالي، وتحديداً على صعيد اللاعبين الأجانب بعد اعتماد الخماسي الذي سيخوض الموسم المقبل، وهم: السويسري هاريس سيفيروفيتش، الكولومبي ألكسيس بيريز، المغربي سفيان بوفتيني، والأرجنتينيان بوبليتي ونيكولاس خمينيز، إلى جانب ضم كايو كانيدو لتعزيز الخيارات الهجومية، والمدافع المقيم الكولومبي دانيال بيدروزو.

وسيقيم الوصل تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكره في سلوفينيا، إلى جانب خوض مباريات ودية أمام فرق محلية، وفي مواجهة فرق أخرى ستكون متواجدة هناك لإقامة معسكرها التحضيري أيضاً.