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الرياضي

نجم «الفرسان» يقود مالي إلى «الأولمبياد»

نجم «الفرسان» يقود مالي إلى «الأولمبياد»
8 يوليو 2023 18:15

مراد المصري (دبي)
قطع شيكنا دومبيا لاعب شباب الأهلي، بطاقة الصعود إلى نهائيات كرة القدم في دورة الألعاب الصيفية المقبلة «باريس 2024»، بعدما حقق رفقة منتخب بلاده مالي المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.
ونال المنتخب المالي هذا المركز بعد تفوقه على نظيره منتخب غينيا بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل السلبي خلال مجريات اللقاء، لينضم المنتخب المالي إلى منتخبي مصر والمغرب اللذين سبق أن حصدا بطاقتي الصعود أيضاً.
وتألق دومبيا في البطولة، حيث سجل هدفين في دور المجموعات، منها هدف في الفوز على الجابون 3-1، وهدف في الفوز على النيجر 2-صفر، وحل منتخب مالي ثانياً في المجموعة الثانية بعد خسارته أمام مصر 1-صفر، فيما خسر بفارق ركلات الترجيح أمام المغرب 4-3 بعد التعادل في الوقتتين الأصلي والإضافي 2-2 في نصف النهائي، ليعود ويكسب المواجهة الفاصلة أمام غينيا.
ويعتبر دومبيا من المواهب التي استقطبها «الفرسان» في يناير من العام الماضي 2022، ونجح بفرض نفسه بشكل تدريجي في صفوف الفريق، حيث خاض 25 مباراة في مختلف البطولات وسجل 4 أهداف، وسط تطور تصاعدي لصاحب الـ 20 عاماً، الذي تبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو «نحو 3,2 مليون درهم إماراتي»، وهي القيمة المرشحة للارتفاع في حال مشاركته في الألعاب الأولمبية المقبلة.

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