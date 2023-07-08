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الرياضي

أنس جابر: مقابلة بيكهام ملهمة كثيراً

أنس جابر: مقابلة بيكهام ملهمة كثيراً
8 يوليو 2023 12:01

لندن (رويترز) 
كالت التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الماضي، المديح لنجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام بعد لقاء بينهما هذا الأسبوع، قائلة إنه ألهمها للعب التنس ببراعة.
وأنجزت أنس مهمتها سريعاً أمام الصينية باي تشوتشوان الصاعدة من التصفيات لتفوز 6-1 و6-1 خلال 45 دقيقة فقط، وتتأهل للدور الثالث في ويمبلدون أمس الجمعة.
وأبلغت أنس الصحفيين عن مقابلة بيكهام: «يا له من شخص مذهل، كنت أتطلع حقا لمقابلته».
وقالت المصنفة السادسة مازحة إنها ربما استمتعت بالحديث مع بيكهام أكثر من الفوز على باي.
وأضافت أنها تناقشت مع قائد إنجلترا ولاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، في أمور متنوعة مثل كرة القدم والتنس بشكل عام، وعبر بيكهام عن اهتمامه بمشاهدة بعض المباريات في الولايات المتحدة.
وتابعت أنس: «أحب مقابلة هؤلاء الرياضيين لأنني أؤمن بأنه يمكنني تعلم الكثير منهم، أتمنى أن التقي به في مرات عديدة أخرى». 

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