«المهاجم السوبر» صداع في رأس «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يولي الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اهتماماً كبيراً ويُبدي تصميماً شديداً على ضم مهاجم «رأس حربة» رقم 9 على أن يكون من طراز خاص، غير أن ميزانية التعاقدات الجديدة محدودة ومحكومة بقواعد اللعب المالي النظيف، ولائحة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وخاصة بعد توقيع متوسط الميدان الإنجليزي ماسون ماونت لاعب تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني «76 مليون دولار»، ما أدى إلى انخفاض المبلغ المتبقي من الميزانية، في ظل حاجة الفريق أيضاً إلى ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني «63 مليون دولار» لشراء أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، ولهذا يرى تن هاج أن الحل الوحيد هو التخلص من عدد غير قليل من لاعبي الفريق بالبيع.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية عديدة أن الحاجة إلى رأس حربة تعاظمت منذ الأسابيع الأخيرة من الموسم المنتهي، بسبب تراجع مستوى الهولندي فوت فيجهورست رأس الحربة، وأيضاً المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، الذي كان يلعب أغلب الوقت بـ «نصف فورمة».

وإزاء رغبة تين هاج في الوصول إلى أبعد مدى في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، فإنه يركز على استقدام رأس الحربة الذي يمكنه أن يكون خير عون لماركوس راشفورد في تنشيط الهجوم.

ولأن ميزانية النادي المتبقية والخاصة بالتعاقدات هذا الصيف «مضغوطة» ولا تتجاوز 120 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار) بعد ضم ماونت، فإن إدارة «الشياطين الحمر» أصبحت في حاجة إلى بيع عدد غير قليل من لاعبيها، وأبرز الأسماء المطروحة والأسعار المقترحة لها، جادون سانشو «45 مليون جنيه إسترليني» وأنطوني مارسيال «25 مليوناً» وهاري ماجواير «40 مليوناً» وسكوت مكتومناي «40 مليوناً» وحارس المرمى الاحتياطي دين هندرسون «15مليوناً»، وفريد ودوني فان دي بيك وأنتوني إيلانجا «20 مليوناً» وأليكس تيليس «10 ملايين» وإريك بايلي «مليونان» وبراندون ويليامز «5 ملايين» والتونسي حنبعل المجبري «13 مليوناً».