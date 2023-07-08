6 مرشحين لخلافة أنشيلوتي في تدريب الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن اختيار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني لريال مدريد، لتولي مسؤولية القيادة الفنية لمنتخب «السامبا» اعتباراً من بطولة كوبا أميركا في صيف 2024، لاتتوقف وسائل الإعلام الإسبانية عن التكهن والتنبؤ بمن يخلف «كارليتو» مديراً فنياً للنادي الملكي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع الريال في الصيف القادم، ما يتيح الفرصة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته، للتفكيربهدوء وروية للوصول إلى أفضل خيار ممكن من بين نخبة من أفضل المدربين، بعضهم من أبناء النادي أو من سبق لهم اللعب في صفوفه، والبعض الآخر مدربين عالميين من خارج النادي.

وأول الأسماء التي تتردد عادة في كل مرة يحتاج فيها «الميرينجي» إلى مدير فني جديد، هو الفرنسي زين الدين زيدان الذي سبق له قيادة الفريق مرتين، وحقق خلالهما نتائج مبهرة لم يسبقه إليها أحد من مدربي الريال في العصرالحديث، إذ نجح في الفوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» 3 مرات متتالية.

ويظهرفي الصورة بقوة أيضاً الإسباني راؤول جونزاليس نجم الفريق السابق وهدافه، والذي يتولى حالياً مسؤولية تدريب فريق لوكاستيا «رديف الريال» ويحقق معه نتائج طيبة.

أما الاسم الثالث من المدربين الذين ارتبطوا بـ«الملكي» لاعبين ومدربين، هو الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن الألماني، والذي سبق له اللعب في صفوف الريال من 2009 إلى 2014، كما درب فريق تحت 19سنة للريال قبل رحيله إلى ألمانيا.

والاسم الرابع هو الإسباني ألفارو أربيلوا الذي كان مدافعاً صلباً ومتعدد الأدوار، ويتميز بالشخصية القوية واحترام وتقدير فلورنتينيو بيريز رئيس النادي.

أما المرشحون من خارج إسبانيا، أبرزهم الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، والذي تمت إقالته في بداية الموسم المنتهي، وهو لا يرتبط بأي عمل حالياً وقد يلجأ إليه بيريز كنوع من التغييرفي العقلية وتجربة المدرسة الألمانية.

وهناك أيضاً البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له تدريب الريال وتركه في 2013، وحصل معه على بطولة الدوري «الليجا» وكأس ملك إسبانيا والسوبرالمحلي، وإن كان لم ينجح في الفوز بدوري الأبطال «العاشرة» التي كانت جماهير «سانتياجو برنابيو» تنتظرها بلهفة وشوق، ونجح أنشيلوتي في فترة ولايته الأولى في تحقيقها 2014، ودائماً ما يصرح مورينيو الذي يبلي بلاءً حسناً مع إيه إس روما الإيطالي، بأن ريال مدريد في قلبه.

وتحاول بعض المواقع والصحف الإسبانية الترويج لفكرة إن فلورنتينو بيريز حدد اختياره بالفعل وأنه سيعلنه في الوقت المناسب، في حين أن مصادر وثيقة الصلة بالريال، تؤكد أنه ليس هناك مرشح مفضل عن غيره لدى بيريز، حسبما يتردد، وأن توقيت الاختيار هو الذي سيحسم اسم المديرالفني الجديد، ولأن هناك فسحة من الوقت قبل رحيل أنشيلوتي «سنة كاملة»، فإن المصادرالإسبانية المستقلة تؤكد إنه ليس هناك أي مبرر للتسرع من الآن في تحديد اسم المدير الفني الذي يحل محل أنشيلوتي، لأن الوقت لايزال في مصلحة الريال، وحتى لا يتسبب التعجل في إساءة الاختيار.