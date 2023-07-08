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ديوكوفيتش يجتاز عقبة فافرينكا بتوقيت ويمبلدون

ديوكوفيتش يجتاز عقبة فافرينكا بتوقيت ويمبلدون
8 يوليو 2023 10:00
لندن(رويترز) فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب على السويسري ستان فافرينكا 6-3 و6-1 و7-6، ليتقدم إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس. وكان ديوكوفيتش، الفائز باللقب سبع مرات، على عجلة من أمره إذ بدأت المباراة قبل أكثر بقليل من ساعتين على موعد انتهاء منافسات ويمبلدون، والذي تحدده القواعد بالساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي. وتقدم المصنف الثاني في البطولة سريعاً في أول مجموعتين، قبل أن يواجه بعض المقاومة في المجموعة الثالثة لكنه حسمها في الشوط الفاصل، ليحقق فوزه 31 على التوالي في البطولة ويتأهل لدور الستة عشر للمرة 61 في البطولات الأربع الكبرى، حيث يواجه البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 17 في البطولة. واكتفى فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بدور المتفرج في بعض الأحيان أمام ضربات ديوكوفيتش الدقيقة، في أول مباراة تجمع بين اللاعبين على الملاعب العشبية. وتقاسم اللاعبان أول أربعة أشواط، ما رفع آمال الجمهور في معركة من العيار الثقيل، بين اللاعبين اللذين تواجها للمرة التاسعة في البطولات الأربع الكبرى، كانت اثنتان منهما في النهائي وفاز بهما فافرينكا. لكن ديوكوفيتش رفع المستوى بصورة تبث الرعب في قلوب المنافسين الطامحين لإنهاء مشواره، نحو معادلة الرقمين القياسيين المسجلين، باسم الأسترالية مارجريت كورت صاحبة 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، والسويسري المعتزل روجر فيدرر الفائز بثمانية ألقاب في ويمبلدون. وتحت الأضواء الكاشفة للملعب الرئيسي الذي أغلق المنظمون سقفه، حسم ديوكوفيتش المجموعة الثانية في نصف الساعة. لكن فافرينكا بدعم من الجمهور، رفع من مستواه في المجموعة الثالثة، التي احتكمت إلى شوط فاصل. وتقدم فافرينكا 5-3 في الشوط الفاصل قبل دقائق على موعد انتهاء المنافسات، لكن ديوكوفيتش رد سريعاً ليحسم المواجهة لصالحه.
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