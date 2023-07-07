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الرياضي

فان دير سار في العناية المركزة بسبب نزيف المخ

فان دير سار في العناية المركزة بسبب نزيف المخ
8 يوليو 2023 00:18
لاهاي (أ ف ب) أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن حارس مرماه الدولي السابق إدوين فان دير سار يرقد في العناية المركزة في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية "إن أو أس" إن فان دير سار البالغ من العمر 52 عاماً والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كان في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرض للنزيف. وقال أياكس في حسابه على تويتر "إدوين فان دير سار يعاني من نزيف حول دماغه. إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة". وأضاف: "بمجرد توفر المزيد من المعلومات الملموسة، سنقوم بتحديث بخصوص حالته. الجميع في أياكس يتمنون لإدوين الشفاء العاجل. نحن نفكر فيك". وكان فان دير سار أعلن في مايو أنه استقال من منصبه مديراً تنفيذياً لأياكس بعد "فترة صعبة جداً" لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب مدينة أمستردام. وجاءت استقالته على خلفية أسوأ موسم منذ 14 عامًا للنادي الأكثر تتويجاً في هولندا، حيث حل ثالثاً في الدوري المتوج بلقبه 36 مرة. ويعتبر فان دير سار من أفضل حراس المرمى في العالم، حيث استهل مسيرته الكروية مع أياكس ولعب في صفوفه بين 1990 و1999، وتوج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995. وتوج فان دير سار بلقب المسابقة القارية العريقة مع مانشستر يونايتد في 2008 خلال فترة دفاعه عن ألوانه بين 2005 و2011، عندما اعتزل اللعب نهائياً بخوضه مباراته المئة في دوري الأبطال وكانت في النهائي وخسرها "الشياطين الحمر" امام برشلونة الاسباني 1-3. ولعب فان دير سار قبلها مع يوفنتوس (1999-2001) وفولهام (2001-2005). وعاد فان دير سار إلى أياكس في عام 2012 كمدير للتسويق، قبل أن تتم ترقيته بعد أربع سنوات إلى منصب المدير التنفيذي. وهو أيضًا ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب هولندا حيث شارك في 130 مباراة دولية.
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