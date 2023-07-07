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الرياضي

«الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو».. بصمة نجاح من اليوم الأول

«الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو».. بصمة نجاح من اليوم الأول
8 يوليو 2023 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، المقامة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، مشاركة واسعة لفئتي البراعم والأشبال، وسط حضور جماهيري غفير، وتواجد لافت للأسر والعائلات، وأجواء استثنائية من المرح والحماس والتشجيع، وتمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تبوء الصدارة، مع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة ، فيما حلت UAEJJ Arena في مركز الوصيف، وبالمز الرياضية في المركز الثالث، فيما تنطلق اليوم منافسات فئتي الشباب والأساتذة بمشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.
وشهدت البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من أندية وأكاديميات الدولة من عمر (4 – 13) عاماً، في خطوة تواكب خطط وبرامج الاتحاد في استقطاب أعداد كبيرة من المواهب والصغار الراغبين في صقل مهاراتهم وتطوير أدائهم، وتوثيق صلتهم باللعبة وتدشين مشوارهم الاحترافي خلال الأعوام المقبلة. وتميزت منافسات اليوم الأول من البطولة بالحماس والندية على البساط، وسط هتافات الجماهير التي حضرت لتشجيع أبنائها، وأشادت العائلات بالمبادرات المميزة للاتحاد.
وأشاد العميد محمد حميد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، بالأداء المتطور للاعبين الصغار، وتحليهم بروح الانتصار التي تجلّت من خلال نزالات اليوم الأول، لافتاً إلى أن المستويات الفنية للمشاركين تتطور من بطولة إلى أخرى، وذلك بفضل الاحتكاك الدائم والاعتياد على أجواء المنافسات الكبرى، مشيداً بالدور البارز للأسر والعائلات في تشجيع أبنائهم على ممارسة رياضة الجو جيتسو، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الاتحاد للممارسين ومحبي الرياضة للتألق وبدء مسيرة احترافية واعدة.
وقال الظاهري: «التركيز على الفئات السنية الصغرى من أبرز ملامح ومرتكزات استراتيجية اتحاد الإمارات للجو جيتسو لاستدامة تطور الرياضة والكشف عن المواهب التي تمثل حجر الزاوية لمستقبل اللعبة في الدولة، ولا أدّل على ذلك من تخصيص منافسات خاصة بفئة الأطفال، في معظم بطولات الاتحاد، مؤكداً أن كل طفل هو مشروع بطل مستقبلي شرط اكتشاف موهبته مبكراً وتطوير أدائه ومستواه حسب إمكاناته، موضحاً أن معظم أبطال الإمارات والدول الأخرى الذين نجحوا في اعتلاء منصات التتويج، كانت انطلاقتهم المثالية في عمر الزهور من مثل هذه المنصات التي تشكّل القاعدة الصحيحة لمسيرة احترافية مثالية».

اتحاد الجو جيتسو
الجو جيتسو
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