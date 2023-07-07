ختام ورشة «الفيفا» لتطوير اتحادات وسط وجنوب آسيا

دبي (الاتحاد)

اختتمت، أمس، ورشة عمل تطوير الاتحادات الأعضاء في وسط وجنوب آسيا والتي نُظمت بالتعاون بين الاتحاد الدولي «الفيفا» واتحاد كرة القدم في فندق جراند حياة بدبي، بمشاركة 60 منتسباً من الاتحادات المعنية.

حضر ختام ورشة العمل، محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، حيثُ أثنى على دعم الاتحاد الدولي الذي يهدف إلى تطوير خبرات وقدرات منتسبي الاتحادات الأعضاء، بما يخدم نشاط كرة القدم حول العالم.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، أن برنامج «FIFA FORWARD» يسهم بشكل كبير، في عملية التنمية المستدامة للعبة، من خلال تطويرها، وتوفير الدعم الضروري لها، حيث يتم التركيز على العديد من الجوانب المهمة، منها مسابقات الشباب وكرة القدم النسائية، وغيرها من الأمور.