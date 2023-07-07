دبا الحصن يبدأ التجمع 14 يوليو

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أعلنت إدارة دبا الحصن، برنامج إعداد الفريق الأول، استعداداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، على أن يبدأ التجمع الداخلي يوم 14 يوليو الحالي بالفحوص الطبية، ويعقب ذلك انطلاق التدريبات تحت قيادة المدرب المغربي عثمان النجار.

ويسافر الفريق إلى معسكره الخارجي في مصر يوم 29 يوليو، ويستمر لمدة 20 يوماً، ويخوض خلاله 4 مباريات متدرجة المستوى، مع فرق مصرية مختلفة، على أن يعود بعدها إلى الدولة، لتدشين المرحلة الثالثة من الإعداد، عبر إقامة مباريات ودية حتى انطلاق الدوري.

من جانب آخر، تم الإعلان عن عدد من الصفقات الجديدة، شملت خالد الريامي، وفهد الذخيري، والحارس عبدالله القميش.