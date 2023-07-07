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الرياضي

«الثقة للمعاقين» يطلق مبادرة «امنح حياة»

«الثقة للمعاقين» يطلق مبادرة «امنح حياة»
8 يوليو 2023 00:48

الشارقة (الاتحاد)

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أطلق نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، مبادرة «امنح حياة»، لتشجيع منتسبيه من العاملين والأعضاء وأولياء أمورهم للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالشارقة. وتعد مبادرة «امنح حياة» ضمن سلسلة المبادرات التي يقدمها نادي الثقة للمعاقين لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، حيث إن التبرع بالدم يلعب دوراً حيوياً في إنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى في العديد من الحالات الطارئة والمرضية، ومن خلال المبادرة، يهدف نادي الثقة للمعاقين إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم. من جانبه، أكد أحمد سالم المظلوم السويدي، المدير التنفيذي للنادي، الالتزام بتعزيز قيم المشاركة المجتمعية وتعميق الوعي بالمسؤوليات الاجتماعية لذوي الإعاقة، وتشجيع جميع أفراد المجتمع للمساهمة في المبادرة النبيلة، وتقديم الدعم للمرضى والمحتاجين للدم.

نادي الثقة للمعاقين
الشارقة
بنك الدم
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