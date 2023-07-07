«الزعيم» يدشن أحلام الموسم الجديد من إسبانيا اليوم

معتز الشامي (دبي)

يؤدي اليوم فريق العين، تدريبه الأول في إسبانيا التي وصل إليها مساء أمس، على متن طائرة خاصة من مطار العين الدولي، للانخراط في معسكر يستمر حتى 29 من الشهر الجاري، برئاسة محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

وضمت البعثة 31 لاعباً من أعضاء الفريق الأول وفريق الرديف، لمنح الجهاز الفني بقيادة الهولندي شرودر، فرصة الوقوف على مواهب النادي واختيار العناصر التي يراها مناسبة لفكره وخططه في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، ثمن محمد عبيد حماد، متابعة واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، والذي وجَّه بتهيئة كل أسباب النجاح لبرنامج إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد، من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير، وقال: «الاجتماع الذي عقده أول أمس مع أعضاء لجنة التسيير، والهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، ناقش عدداً من الملفات المهمة، قبل أن يطلع المدير الفني على مشروع مواهب نادي العين في ملاعب أكاديمية الكرة».

وأضاف حماد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أهدافنا في الموسم الجديد واضحة، كون العين فريقاً كبيراً يتطلع لمعانقة الأمجاد واعتلاء منصات التتويج، سعياً لإسعاد الجماهير الوفية والداعمة لطموحات الفريق، وجمهور العين يبقى العلامة الفارقة والسبب الرئيس في حصد البطولات على مر التاريخ، لذلك يستحق كل التقدير».

وضمت البعثة 31 لاعباً، وهم خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، سلطان المنذري، عبدالعزيز هلال البلوشي، محمد علي شاكر، دانيلو أربوليدا، خالد العطاس، كوامي أتون، بندر الأحبابي، سعيد جمعة، رفائيل بيريرا، إيريك جورجونيس، عمر سعيد، منصور سعيد الشامسي، يحيى نادر، أحمد برمان، المهدي مبارك، محمد عباس، فلاح وليد، عبدالكريم تراوري، حازم محمد عباس، محمد خلفان، سلطان الشامسي، خالد البلوشي، ماتياس بلاسيوس، سفيان رحيمي، جوناتاس، عمير أتزيلي، أليخاندرو روميرو كاكو، عيسى خلفان ولابا كودجو

وتفيد المتابعات بأن شركة الكرة بنادي العين، ما زالت تعمل على تدعيم الصفوف ببعض العناصر، سواء من فئة المقيم أو المواطنين، وذلك بعد التعاقد مع كاكو وأتزيلي في فئة الأجانب لتدعيم النواحي الهجومية، بالإضافة إلى خالد الهاشمي لاعباً مواطناً لتدعيم الدفاع.

من ناحية أخرى، نجحت لجنة تسيير أعمال شركة الكرة بنادي العين، في إعادة الطبيب العالمي نيوكلاس تزوروديس للعمل في الجهاز الطبي للفريق الأول، قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي سبق وأن عمل بنادي العين خلال الفترة من 2011 وحتى 2014.

وعلى الجانب الآخر، يعتمد الجهاز الفني للعين، على التدريبات البدنية والتكتيكية والخططية، خلال المعسكر الخارجي، والذي سيسير بشكل ثابت، بواقع تدريبات صباحية بدنية في صالة الجيم خلال الأسبوع الأول بالمعسكر، ثم تدريبات مسائية تجمع بين اللياقة والجوانب الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى محاضرات يومية بين فترتي التدريب، لشرح أهم متطلبات الجوانب التكتيكية والبدنية، ومراجعة أداء بعض اللاعبين، وفق القياسات الحديثة التي يطبقها الجهاز الفني لمراقبة مؤشرات تطور أداء اللاعبين بدنياً وفنياً.

وينتظر أن يواجه العين فرقاً متدرجة المستوى في معسكره الخارجي، حيث يخوض 4 مباريات في المعسكر الإسباني قبل العودة إلى الدولة، لمنح اللاعبين راحة لمدة يومين، ومن ثم يستأنف الفريق تدريباته أوائل أغسطس، على أن يؤدي تجربتين وديتين، يومي 6 و11 أغسطس المقبل.

وتطرق محمد عبيد حماد إلى انتهاء مسيرة الثنائي محمد أحمد وسعيد البلوشي مع الفريق، قائلاً: «سنفتقد جهود اللاعب الخلوق محمد أحمد، أحد قادة الفريق المخلصين الذين خدموا النادي لأكثر من 10 سنوات، والذي أسهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق أكثر من عشر إنجازات، مؤكداً أن علاقته بالنادي لن تنتهي مع نهاية تعاقده، كونه أصبح جزءاً لا يمكن أن يتجزأ من تاريخ هذا النادي الكبير، كما سنفتقد أيضاً جهود اللاعب الخلوق سعيد أحمد، والذي أسهم كذلك مع النادي في عدد من الإنجازات».