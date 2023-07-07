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الرياضي

ساليبا ينضم لقائمة «المجددين» في أرسنال

ساليبا ينضم لقائمة «المجددين» في أرسنال
7 يوليو 2023 20:30

لندن(د ب أ)
أصبح ويليام ساليبا أحدث الأسماء الكبرى بفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الذي يحسم مستقبله مع النادي، بعدما وقع على عقد طويل الأمد.
ولعب المدافع الفرنسي دوراً محورياً في حصول أرسنال على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي، ووافق على شروط جديدة مع النادي. 

وكان ساليبا "22 عاماً" دائم الظهور في الدوري حتى تعرض لإصابة في الظهر خلال الخسارة، التي تعرض لها الفريق أمام سبورتينج في الدوري الأوروبي في أواخر مارس الماضي، وهي الإصابة التي أبعدته في النهاية حتى نهاية الموسم. 

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وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تم التوصل لاتفاق نهائي يبقي ساليبا في النادي لمدة أربعة أعوام.
وقال ساليبا للجماهير في مقطع فيديو على حساب النادي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ولدت في شمال باريس ولكنني أصبحت رجلاً في شمال لندن".
وأضاف: "أعلم أنه أمر غريب عليكم. ظهرت، كطفل لم تسمعوا عنه من قبل وبدأت أذهب لأندية مختلفة "على سبيل الإعارة" قبل أن تشاهدوني وأنا ألعب". 

وأردف: "ولكني أعلم أن هذه كانت أفضل خطة لي، وفي الصيف الماضي عندما عدت للنادي وأصبحت لاعباً محورياً بالفريق لا يمكن أن تصف الكلمات ما أشعر به هنا. ولم يشارك ساليبا، الذي سيرتدي القميص رقم 2 في الموسم المقبل، في مباراة رسمية مع أرسنال حتى بداية الموسم الماضي، رغم أنه انضم من سانت إيتيان في 2019 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته التقارير آنذاك.
وأصبح ساليبا أحدث اللاعبين الأساسيين الذين يجددون عقودهم بعد جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا وآرون رامسدال، الذين جددوا عقودهم مطلع هذا العام، وجابرييل ماجاليس، الذي جدد تعاقده في أكتوبر الماضي.

بوكايو ساكا
أرسنال
وليام ساليبا
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