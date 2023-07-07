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أستون فيلا وبرايتون يجتازان «اختبار يويفا» للمشاركة في «القارية»

أستون فيلا وبرايتون يجتازان «اختبار يويفا» للمشاركة في «القارية»
7 يوليو 2023 20:09

لندن(د ب أ) 

سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لناديي برايتون وأستون فيلا الإنجليزيين بالمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بعد إجراء تغييرات من أجل الامتثال لقواعد الملكية المتعددة. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن هيئة الرقابة المالية للأندية والتابعة ليويفا، قد فتحت إجراءات ضد نادي برايتون ويونيون سان جيلواز البلجيكي، بالإضافة إلى أستون فيلا الإنجليزي وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وذلك بسبب احتمالية وجود تعارض مع قواعد الملكية المتعددة. ورغم ذلك، قال "يويفا" إن الهيئة وافقت على مشاركة تلك الأندية في البطولات الأوروبية. ووجدت الهيئة، أنه ابتداء من اليوم الجمعة، فإنه لم يحتفظ أي ناد من هؤلاء بشكل مباشر أو غير مباشر بناد آخر يشارك في مسابقات "يويفا"، أو عضو في ناد آخر. 

كما وجدت الهيئة، أنه لا يوجد سلطة أو مشاركة في نفس التوقيت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في أي حصة من تلك الأندية، بأي صفة سواء كانت إدارية أو رياضية في أكثر من ناد واحد، كما أنه لا يوجد تأثير واحد أو سيطرة على ناد بعينه عضو في الاتحاد القاري. وأوضح "يويفا" إن التغييرات التي وصفها بالمهمة التي تم إجراؤها تقيد بشكل كبير تأثير المستثمرين وسلطة اتخاذ القرار على أكثر من نادٍ واحد ، مما يضمن الالتزام بقاعدة الملكية متعددة الأندية.

أستون فيلا
برايتون
يويفا
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