سفير الدولة وبن مجرن يزوران البعثة في الجزائر

مسعد عبد الوهاب وعلي الظاهري (الجزائر)



زار يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن عضو المكتب التنفيذي في اتحاد اللجان الوطنية العربية، رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العربية، بعثة منتخباتنا الوطنية في مقر إقامتها بقرية الرياضيين، وأعربا عن تمنياتهما بالتوفيق والنجاح لأبناء وبنات الإمارات في المحفل الرياضي العربي الكبير.

وجاءت الزيارة في إطار الدعم المعنوي، وتفقد أوضاع بعثتنا المشاركة في دورة الألعاب بالجزائر، وتحفيز اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث، حيث حرصت الإمارات على التواجد في «النسخة 15» من خلال المشاركة في 15 لعبة مختلفة.



وتركت الزيارة أثراً كبيراً في نفوس اللاعبين الذين حضروا اللقاء، إلى جانب الجهازين الفني والإداري لمختلف المنتخبات الوطنية المشاركة في الألعاب العربية.

وأكد يوسف سيف سباع آل علي أن سفارة الإمارات في الجزائر حريصة على تقديم الدعم، وتسخير جميع الإمكانات لضمان نجاح مشاركة أبناء الإمارات في المحفل الرياضي، مشدداً على ضرورة التمثيل الرياضي المشرف في الحدث الذي يجمع العديد من المنتخبات العربية في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية.

كما أشاد سلطان بن مجرن بجهود اللاعبين في الفترة الماضية التي شهدت حصد 5 ميداليات في الأيام الأولى من البطولة، وأضاف أن الثقة كبيرة في منتخباتنا الوطنية لرفع غلة الميداليات في الدورة العربية، مطالباً اللاعبين بتقديم أفضل مستوى والتحلي بروح العزيمة والإصرار لكسب التحدي في الدورة العربية.

وأعرب لاعبونا ولاعباتنا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي كانت لهم بمثابة دافع نحو تحقيق الإنجازات للإمارات، حيث أكد الجميع على بذل قصارى جهده والتسلح بالعزيمة والإصرار لاعتلاء منصات التتويج وإسعاد قيادة وشعب الإمارات.