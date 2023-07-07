السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سفير الدولة وبن مجرن يزوران البعثة في الجزائر

سفير الدولة وبن مجرن يزوران البعثة في الجزائر
7 يوليو 2023 20:06

مسعد عبد الوهاب وعلي الظاهري (الجزائر) 


زار يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن عضو المكتب التنفيذي في اتحاد اللجان الوطنية العربية، رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العربية، بعثة منتخباتنا الوطنية في مقر إقامتها بقرية الرياضيين، وأعربا عن تمنياتهما بالتوفيق والنجاح لأبناء وبنات الإمارات في المحفل الرياضي العربي الكبير.
وجاءت الزيارة في إطار الدعم المعنوي، وتفقد أوضاع بعثتنا المشاركة في دورة الألعاب بالجزائر، وتحفيز اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث، حيث حرصت الإمارات على التواجد في «النسخة 15» من خلال المشاركة في 15 لعبة مختلفة.

 

أخبار ذات صلة
«أصحاب الهمم» يرفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات
عبدالله بن زايد وألبين كورتي يبحثان العلاقات الثنائية


وتركت الزيارة أثراً كبيراً في نفوس اللاعبين الذين حضروا اللقاء، إلى جانب الجهازين الفني والإداري لمختلف المنتخبات الوطنية المشاركة في الألعاب العربية.
وأكد يوسف سيف سباع آل علي أن سفارة الإمارات في الجزائر حريصة على تقديم الدعم، وتسخير جميع الإمكانات لضمان نجاح مشاركة أبناء الإمارات في المحفل الرياضي، مشدداً على ضرورة التمثيل الرياضي المشرف في الحدث الذي يجمع العديد من المنتخبات العربية في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية.
كما أشاد سلطان بن مجرن بجهود اللاعبين في الفترة الماضية التي شهدت حصد 5 ميداليات في الأيام الأولى من البطولة، وأضاف أن الثقة كبيرة في منتخباتنا الوطنية لرفع غلة الميداليات في الدورة العربية، مطالباً اللاعبين بتقديم أفضل مستوى والتحلي بروح العزيمة والإصرار لكسب التحدي في الدورة العربية.
وأعرب لاعبونا ولاعباتنا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي كانت لهم بمثابة دافع نحو تحقيق الإنجازات للإمارات، حيث أكد الجميع على بذل قصارى جهده والتسلح بالعزيمة والإصرار لاعتلاء منصات التتويج وإسعاد قيادة وشعب الإمارات.

الإمارات
الجزائر
دورة الألعاب العربية
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©