نظام جديد لتحديد البطل والهبوط في «الإيطالي»

ميلانو(أ ف ب)

صادق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، على تعديلات بشأن تحديد بطل الدوري في حال التعادل نقاطاً وملحق الهبوط، الذي طُبِقَ الموسم الماضي.

قال في بيان إنه في حال تعادُل فريقين نقاطًا في صدارة الترتيب، فإن ملحق من مباراة واحدة سيحدد هوية بطل إيطاليا.

ولكن وفق القوانين الجديدة، فإنه بدلاً من إقامة المباراة في ملعب محايد، ستقام على أرض الفريق الذي يحتل المركز الأول.

في "سيري أ"، في حال تعادُل فريقَين بالنقاط، يتم اللجوء أولاً إلى المواجهتين المباشرتين خلال الموسم، ومن ثم فارق الأهداف وثم الأهداف المسجلة.

يمكن أن تقام المباراة في الملعب المضيف لنهائي كأس إيطاليا - كان الملعب الأولمبي في روما في السنوات الأخيرة - إذا رأت السلطات الإيطالية ذلك ضروريًا من أجل السلامة العامة.

أما في ما يخص الهبوط، وفي حين يهبط صاحبا المركزين الأخيرين (20 و19) مباشرة إلى الدرجة الثانية، فسيلعب صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر مواجهتين فاصلتين في حال التعادل بالنقاط.

وبدأ تطبيق هذا النظام في ما يخص التعادل في معركة الهبوط الموسم الماضي، لكن المواجهة الفاصلة كانت من مباراة واحدة وقد حسمها هيلاس فيرونا على حساب سبيتسيا 3-1 وبقي في دوري الأضواء فيما هبط الأخير.