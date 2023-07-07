سر ظهور براد بيت في تجارب «الفورمولا1 البريطاني»

سيلفرستون (د ب أ)

سجل الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة بريطانيا الكبرى المقرر إقامته بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، متفوقاً على زميله بالفريق المكسيكي سيرجيو بيريز.

وسجل فيرستابن أسرع زمن للفة، حيث سجل دقيقة و600. 28 ثانية عبر مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 كيلومتراً، متفوقاً على سيرجيو بيريز بفارق 448ر0 ثانية.

وجاء أليكس ألبون، سائق ويليامز في المركز الثالث.

وجاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتين في المركز الرابع، بينما احتل تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز، سائقا فيراري، المركزين الخامس والسابع على الترتيب.

وجاء سائقا فريق مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل في المركزين الثاني عشر والرابع عشر على الترتيب، وأبلغ الثنائي أن ارتداد السيارة كان سيئا للغاية.

ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائقين برصيد 229 نقطة، بفارق 81 نقطة أمام بيريز. وبعدما قام نشطاء المناخ بالسير على المضمار في اللفة الأولى، في العام الماضي، عمل مسؤولو سيلفرستون مع الشرطة لزيادة الأمن خلال هذا الحدث حيث يتم الاستعداد لاحتجاجات جديدة محتملة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، يستضيف مضمار سيلفرستون تصوير فيلم مستوحى من فورمولا1، يساعد هاميلتون في إنتاجه، حيث يلعب نجم هوليوود براد بيت دور سائق فورمولا.1 وكجزء من التصوير، تم منح فريق أبيكس جي بي، الخيالي، الذي سيكون براد بيت سائقاً له في الفيلم، مرآباً في مركز الصيانة بين مرآبي فيراري ومرسيدس. وسيتم تصوير بيت وهو يسابق في سيارة فورمولا2، معدلة قبل التجربة الحرة الثانية التي تقام في وقت لاحق من اليوم.