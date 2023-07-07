بداية قوية لمنتخب «سلة الكراسي المتحركة» في «الألعاب العربية»

مسعد عبد الوهاب وعلي الظاهري (الجزائر)



استهل منتخب سلة الكراسي المتحركة مشواره في دورة الألعاب العربية الـ 15، المقامة في الجزائر، بالفوز على فلسطين 60-40، وتفوق منتخبنا لعباً ونتيجة، بفضل حالة التجانس في الفترات الأربع للقاء.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في المرحلة التمهيدية، على أن يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث في نصف النهائي، ويلعب الفائزان على اللقب في المباراة النهائية ويلتقي الخاسران لتحديد المركز الثالث.

وسيطر منتخبنا على مجريات المباراة التي تابعها إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، وعدد من المسؤولين في اللجنة المنظمة للدورة.

وقال إسماعيل المرزوقي إداري منتخب سلة الكراسي المتحركة: «المباراة لم تكن سهلة أمام منتخب فلسطين الذي استطاع تقليص الفارق من 28 إلى 20 نقطة، ليحسم منتخبنا النتيجة لمصلحته، مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب في غياب 9 لاعبين أساسيين يخوضون مشاركات أخرى وفق ما تسمح به اللوائح بمشاركة اللاعب في لعبتين.

وعن استعدادات المنتخب، قال: خاض اللاعبون معسكر إعداد في تركيا، بجانب البطولة العربية في الكويت، وحقق فيها المركز الرابع، والبطولة المؤهلة للألعاب الآسيوية في تايلاند، مع الإشارة إلى أن الفريق لعب في غياب 9 من لاعبيه الأساسيين، ومن ضمنهم هداف الفريق منصور النقبي الذي يمر بمرحلة علاج، كما يغيب بدر عباس، وتم تعويض تلك الغيابات باستدعاء 5 عناصر شابة هم جاسم النقبي وجمال البدواوي وعبدالله الغافري، ومحمد المدحاني وفيصل الحوسني وعبد العزيز كمزاري ، ورغم الغيابات المؤثرة، إلا أن الطموح كبير، في ظل وجود 6 لاعبين أساسيين، هم طارق الياسي ومحمد الزرعوني وإبراهيم سالم الحمادي ومحمد الحبسي ومحمد الحامد، ويحرص الجهاز الفني على ضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب لتعزيز قدراته.

ويبلغ رصيد الإمارات في الدورة حتى الآن 5 ميداليات برونزية، موزعة على ميدالية واحدة لمنتخب الرجال حققها الشعالي حسن النعيمي في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، والميدالية الثانية لمنتخب ألعاب القوى للسيدات، عن طريق اللاعبة فاطمة الحوسني، وسجلتها في مسابقة رمي القرص، وحققت مسافة قدرها 43:53 متر، إضافة إلى ثلاثية برونزية لمنتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، وحققها سلطان الشامسي في مسابقة دفع الجلة، مسجلاً مسافة قدرها 8.08 متر ومجموع 485 نقطة، ومحمد خليفة المزروعي، في مسابقة 100 متر كراسي متحركة بـ 729 نقطة، وراشد الزيودي في مسابقة رمي الرمح بـ 507 نقطة، علماً بأن ميداليات أصحاب الهمم غير محتسبة في جدول الترتيب العام للميداليات، ولم تضف منافسات اليوم الرابع ميداليات جديدة للإمارات، ليتوقف الرصيد عند 5 برونزيات.

في السباحة حل السباح عمر الحمادي «30 عاماً» في المركز السادس بمسابقة 200 متر متنوع التي شهدت تنافساً قوياً ومثيراً، ورغم عدم بلوغ الحمادي منصة التتويج، إلا أنه تمكن من تحسين رقمه محققاً 2:18 دقيقة، بفارق ثانية عن رقمه الشخصي السابق 2:19 دقيقة.

وخاض السباح سالم غالب مسابقة 100 متر فراشة، وهو السباق الأول له في البطولة، وأنهاه محققاً زمناً 56:52 ثانية، ليحل في المركز الرابع، وهو خاض السباق مع بطل الجزائر والعرب جواد سعود وبطل التضامن الإسلامي الذي حطم رقم البطل الأولمبي التونسي أسامة الملولي.

وشارك السباح معاذ فوزي في مسابقة 400 متر حواجز، وحسّن رقمه مسجلاً 55:26 ثانية.

وقال عبد الواحد الجسمي إداري منتخب السباحة ما حققه عمر الحمادي إنجاز طيب فهو حسن رقمه، مع الأخذ في الاعتبار فروق المستويات بينه والمنافسين، خاصة أن من ضمنهم أبطالاً مصنفين، ويجب أن يكون واضحاً للعيان فارق المستويات بين سباحينا ومنافسيهم خاصة المصنفين، وما تحقق من نتائج في دورة الألعاب العربية بالنسبة للسباحة مفيد في البناء عليه للمستقبل، من خلال الخبرات التي اكتسبها السباحون من الاحتكاك مع نخبة السباحين العرب، ومن ضمنهم أبطال مصنفون عالمياً.



من ناحية أخرى، طاردت لعنة الإصابات عداء منتخب ألعاب القوى محمد النوبي، لتحرمه من استكمال مشاركته في سباق 200 متر، بتعثره بعد منتصف المسافة، وتم نقله إلى المستشفى رفقة الجهاز الطبي، لينهي اللاعب المخضرم مشاركته، بعدما كانت الفرصة مواتية له للمنافسة على إحدى الميداليات، وبإصابة النوبي تنتهي مشاركته في الدورة العربية.

وقال النوبي: الإصابة قدر، وأنا راض بقدري الذي حرمني من الفرصة لإكمال السباق، ومواصلة طموحي في تحقيق إنجاز لبلادي في أكبر محفل رياضي عربي، وبالتأكيد فخور بمشاركتي في هذا التجمع العربي الرائع.

وتختتم ألعاب القوى مشاركتها بخوض سالم البلوشي مسابقة الوثب الطويل، فيما تخوض فاطمة الحوسني مسابقة دفع الجلة بأمل إحراز بميدالية ثانية، بعدما توجت ببرونزية مسابقة رمي القرص، علاوة على التتابع.

وقالت عداءة منتخب السيدات لألعاب القوى فاطمة البلوشي: استفدت من المشاركة، حيث خضت سباق 200 متر، وكسرت رقم الدولة المسجل باسمي ورقمي الجديد 26:55 ثانية، والقديم كان 26:96 ثانية، وفي الرياضة لا يوجد خاسر، وعلى المستوى الشخصي أشعر بالسعادة، لأنني خضت تجربة جديدة مع سباحات أعمارهن أكبر، ولكن بصورة عامة الاحتكاك بالنسبة لي مطلوب لأستمر قي تطوير مستواي وتحقيق الأفضل في مشاركاتي القادمة.