سان جيرمان يضم «موهبة الأوروجواي»

باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني الشاب مانويل أوجارتي من سبورتينج البرتغالي بعقد لمدة خمس سنوات.

قال النادي الباريسي، في بيان، إن ابن الـ22 عامًا «الذي سيرتدي القميص رقم 4 وقّع على عقد حتى 30 يونيو 2028».

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 60 مليون يورو، لضم اللاعب الذي كان على رادار تشيلسي الإنجليزي.

بدأ أوجارتي مسيرته مع فريق فينيكس في مونتيفيديو قبل أن ينتقل إلى البرتغال من بوابة فاماليكاو في أواخر العام 2020.

سريعًا ضمه سبورتينج في صيف 2021 وكان ضمن تشيكلة الأوروجواي في مونديال قطر 2022، رغم أنه لم يلعب أي مباراة وخرجت بلاده من دور المجموعات.

بات ثالث صفقة لنادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف بعد الجناح الإسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد، والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الإيطالي، في تشكيلة المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف جالتييه.

كما من المتوقع وصول المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من بايرن ميونيخ الألماني، في حين يحوم الغموض حول مستقبل النجم كيليان مبابي، الذي قال الشهر الماضي إنه لا يرغب في تمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.

لذا قد يبيعه النادي هذا الصيف وسط تربص ريال مدريد الإسباني بدلاً من رحيله كلاعب حر السنة المقبلة.