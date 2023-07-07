الذيد يكشف تفاصيل «عطلتنا غير»



الذيد (الاتحاد)



كشف نادي الذيد عن تفاصيل فعاليات النشاط الصيفي بالنادي، والتي تقام تحت شعار «عطلتنا غير» برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتتضمن مسابقات الرماية والسباحة وكرة سلة والكرة الطائرة وكرة صالات وألعاب شعبية، بالإضافة إلى مهرجان الألعاب المائية بمشاركة جميع أندية الإمارة، بجانب مسابقات ثقافية للمشاركين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي، وحضره سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة، ومالك مصبح الكتبي عضو مجلس الإدارة، ومهير الخيال الطنيجي المشرف العام للنشاط الصيفي بالنادي.

وقال سالم محمد بن هويدن الكتبي: «النشاط الصيفي هذا العام يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «عطلتنا غير» من 10 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل.

وأضاف أن الهدف من النشاط الصيفي، هو استغلال أوقات فراغ الطلبة والطالبات، في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالشباب والنشء، وتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة في احتضان الطلبة خلال عطلتهم الصيفية، ويشمل الفئات العمرية من 7 إلى 12سنة، ومن 13 إلى 17سنة، والتسجيل مجاني للجميع مواطنين ومقيمين.

وأضاف أن المشاركة في الفعاليات لها فوائد إيجابية للمشارك ولأسرته، بجانب تعزيز الهوية الوطنية في نفوس المنتسبين للنادي خلال الفترة الصيفية، كما أن الأنشطة الرياضية متنوعة وكثيرة وتتيح للمشاركين ممارسة أي نشاط، والنادي يُسخر جميع إمكانياته وموارده في خدمة أبنائه المشاركين، ولن يدخر أي جهود في نجاح النشاط الصيفي وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وقال مالك مصبح الكتبي: النادي يعمل على تقديم مجموعة منتقاة من البرامج الرياضية والثقافية والوطنية، بجانب البرامج التعريفية عن الشارقة ورحلات ترفيهية وعلمية على مدى 4 أسابيع.