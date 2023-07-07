«الرجبي» يكسب باكستان 95-0 في «الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



حقق منتخب الرجبي فوزاً كبيراً على باكستان 95-0، في المباراة التي أقيمت باستاد البنجاب في مدينة لاهور، وهي المباراة الأولى بين المنتخبين، ضمن نهائي بطولة آسيا للمستوى الأول فئة 15 لاعباً، فيما تقام المباراة الثانية اليوم بالملعب نفسه.

ويتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى مستوى نخبة آسيا في الموسم المقبل، والتي تضم هونج كونج وكوريا الجنوبية وماليزيا، وهي المجموعة التي تقام بينها تصفيات التأهل إلى «مونديال أستراليا 2027».

في الوقت نفسه، أنهى المنتخب تحضيراته لمواجهة يوم السبت بمعنويات عالية، بعد الفوز الكبير في المباراة الأولى، والذي يعكس الهدف الذي حدده الاتحاد بالصعود إلى مستوى النخبة.

وأعرب محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، رئيس البعثة، عن سعادته بأداء المنتخب، والفوز الكبير الذي حققه، مشيداً بجهود اللاعبين والجهاز الفني في التحضير للمباراة، مؤكداً أن الفوز يعكس تقدم الرجبي في الإمارات، ويعزز الطموح لنتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

وأضاف أن الصعود إلى النخبة أحد أهدافنا على المستوى الآسيوي، والدخول ضمن المنتخبات التي تسعى للتأهل إلى بطولة العالم في أستراليا 2027، وأمامنا أيضاً دورة الألعاب الآسيوية في الصين، وطموحاتنا كبيرة في التواجد ضمن أفضل منتخبات آسيا.